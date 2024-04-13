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МИД Киргизии поспорил с МВД России о визите полиции к жене дипломата

МИД Киргизии заявил о вопросах к заявлению МВД России о визите к жене дипломата
Заявление Волк о том, что полицейские не входили в квартиру киргизского дипломата после отказа его жены предъявить документы, «вызывает вопросы», поскольку получается, что женщина стала виновницей инцидента, заявили в МИД Киргизии
Министерство иностранных дел Киргизии в Бишкеке
Министерство иностранных дел Киргизии в Бишкеке (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Публикация официального представителя МВД России Ирины Волк о начале проверки в связи с жалобой жены киргизского дипломата после «профилактического обхода» полицейских с проверкой документов вызывает вопросы, заявили в пресс-службе МИДа Киргизии.

В дипведомстве отметили, что в сообщении Волк до завершения проверки утверждается, что полицейские в квартиру киргизского дипломата «не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали». «Из данного сообщения следует, что пострадавшая женщина с детьми, находясь внутри своей квартиры, сама является виновницей инцидента. Это противоречит здравой логике», — подчеркивается в публикации.

В пресс-службе киргизского МИДа добавили, что «с удовлетворением» восприняли комментарий официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой. Представитель российского МИДа написала в телеграм-канале: «Еще раз подтверждаем уважение нашей страной Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса.
Расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчеркивает».

«Ожидаем, что служебная проверка будет проведена оперативно, объективно и комплексно с учетом видеозаписей нагрудных камер самих полицейских и фотоматериалов, представленных Посольством Кыргызской Республики в МИД Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД Киргизии.

РБК направил запрос в МВД России.

Полиция начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата в Москве
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Посольство Киргизии в России, Москва

Волк рассказала, что 8 апреля полицейские проводили «профилактический обход» жилого сектора Москвы. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице «категорически отказалась предъявлять сотрудникам полиции какие-либо документы, удостоверяющие ее личность», сообщив, что является супругой сотрудника посольства Киргизии.

При этом, по словам Волк, у полицейских не было данных о том, что в квартире проживает семья дипломата. «В процессе общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали», — написала представитель МВД.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ 11 апреля сообщал, что полицейские «вломились» в квартиру советника посольства Киргизии в России Манаса Долдошбекова. По данным канала, после предъявления диппаспортов силовики продолжили «в агрессивной форме требовать предоставить документы о постановке на миграционный учет, в результате чего были причинены телесные повреждения супруге дипломата».

Пресс-служба МИД Киргизии сообщала, что по этому поводу в консульском департаменте ведомства состоялась встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым. МИД выразил озабоченность действиями полиции в отношении членов семьи дипломатического работника. Бурьев выразил сожаление в связи с произошедшим и сообщил, что МИД России получил официальную ноту протеста.

Сотрудники полиции усилили проверки иностранцев в регионах России после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Следствие считает непосредственными исполнителями четверых человек, все они оказались гражданами Таджикистана.

МВД 10 апреля отчиталось, что в ходе рейда по противодействию незаконной миграции в Москве полиция выявила свыше 6 тыс. нарушений. Правоохранители обследовали более 10 тыс. объектов жилого сектора, оптовой и розничной торговли, мест общественного питания, строительства и иных объектов. Более 800 найденных нелегальных мигрантов решили выдворить из России.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Яна Баширова
Киргизия МИД Киргизии Ирина Волк Мария Захарова
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