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Военная операция на Украине ,  
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Пасечник сообщил о ракетном ударе по машиностроительному заводу Луганска

Глава ЛНР сообщил о ракетном ударе по машиностроительному заводу Луганска
Сюжет
Военная операция на Украине
На предприятии вскоре планировалось запустить производство, уточнил глава ЛНР. В результате ракетного удара также были повреждены жилые дома, сказал он
Обстановка в Луганске
Обстановка в Луганске (Фото: Александр Русский / ТАСС)

Несколько ракет было выпущено по машиностроительному заводу в Луганске со стороны Украины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале.

«Очередная подлая атака со стороны ВСУ на гражданские объекты наших городов. На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство», — написал он.

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В результате ракетного удара также были повреждены жилые дома, сказал Пасечник. Информация о пострадавших уточняется.

Днем 13 апреля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о «двух прилетах» близ автовокзала Луганска. По данным Луганского информационного центра, рядом со школой № 5 был слышен сильный взрыв, после чего начался пожар.

В декабре 2023 года беспилотники атаковали нефтебазу в Луганске. В результате загорелась цистерна, пожар потушили.

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Теги
Елена Чернышова
Луганск ракетный удар заводы Леонид Пасечник
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