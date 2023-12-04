Беспилотники атаковали нефтебазу в Луганске

В результате ночного удара дронов по нефтебазе в Луганске загорелась цистерна, пожар потушили. О пострадавших не сообщается

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В ночь на 4 декабря Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в Луганске, сообщает ТАСС со ссылкой на военную комендатуру ЛНР. Представитель ведомства уточнил «РИА Новости», что украинская сторона нанесла удары по базе с помощью беспилотников.

В результате атаки загорелась цистерна, пожар потушили. Подъезды к нефтебазе перекрыли. О пострадавших не сообщается.

Перед атакой в городе были слышны звуки работы системы противовоздушной обороны, пишут агентства со ссылкой на очевидцев.

1 декабря обстрелу со стороны украинских войск подвергся Донецк, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). По данным региональных властей, огонь велся из реактивной системы залпового огня калибра 122 мм, украинские военные применили произведенные в Словакии ракеты JROF HEF. Пострадала женщина, повреждения получили несколько домов.

В начале сентября в одном из районов ЛНР нашли схрон с оружием и боеприпасами, в том числе гранатометами, патронами различного калибра, противопехотными и противотанковыми минами. По утверждению военной комендатуры, содержимое предназначалось для проведения терактов. Часть боеприпасов утилизировали, а пригодные, как заявили в ведомстве, собирались передать российским военным.