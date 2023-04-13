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Россия подняла МиГ-31 из-за норвежского «Посейдона» над Баренцевым морем

Минобороны: истребитель МиГ-31 вылетел для сопровождения норвежского самолета «Посейдон»
Патрульный самолет Норвегии приближался к границе России, но не нарушил ее. Истребитель МиГ-31, вылетевший сопроводить его, затем вернулся на базу. Накануне Россия поднимала борт из-за немецкого самолета над Балтийским морем
МиГ-31
МиГ-31 (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Истребитель МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, приближавшийся к российской границе, сообщил Национальный центр управления обороной России. Текст опубликован в телеграм-канале Минобороны.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении.

В Минобороны также рассказали, что российский истребитель соблюдал международные правила использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения, не было допущено и опасного сближения с норвежским самолетом.

Boeing P-8 — многоцелевой морской патрульный самолет, выполняющий противолодочные функции, ведущий разведку, наблюдение и поисково-спасательные работы. В мире эксплуатируются более 155 таких самолетов, P-8A Poseidon находится на вооружении военно-морских сил Норвегии, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Накануне, 12 апреля, истребитель Су-27 подняли в воздух из-за обнаруженного над Балтийским морем у российской границы противолодочного самолета ВМС Германии. Борт Р-3С «Орион» немецких ВВС развернулся у границы и не нарушил ее, после чего Су-27 вернулся на аэродром базирования.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны Норвегия Баренцево море
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