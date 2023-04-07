Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76

«Военная мысль»: Россия работает над комплексами против спутников на базе МиГ-31 и Ил-76

Истребитель МиГ-31 (Фото: Global Look Press)

Россия работает над созданием комплексов для борьбы со спутниками, в том числе истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76. Об этом говорится в публикации журнала Минобороны «Военная мысль».

«Примерами российских комплексов ПСБ, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс ПКО «Контакт» на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система «Пересвет», — говорится в материале.

«РИА Новости» отмечает, что в последний раз о работах о создании противоспутникового комплекса авиационного базирования сообщалось в 2009 году. Агентство отмечает, что новый комплекс авиационного базирования для поражения низкоорбитальных космических аппаратов разрабатывают на основе имеющегося научно-технического задела и вновь разрабатываемых технологий. Работы по подобной системе на базе самолета-носителя МиГ-31Д и ракеты 79М6 «Контакт» велись с 1984 года.

О системе «Пересвет» впервые сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. Весной 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, в то время занимавший пост вице-премьера, сообщил о серийной поставке «Пересвета» в Российскую армию. Он может «ослеплять» спутниковые системы на орбитах высотой до 1,5 тыс. км.

В 2020 году Минобороны сообщало об отработке противодействия космическим спутникам с помощью комплекса «Тирада» на учениях в Свердловской области. Он способен осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. Выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли.