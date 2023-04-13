Песков: в призыве Кулебы превратить Черное море в «море НАТО» есть противоречие

В Кремле увидели противоречие в словах Кулебы о Черном море для НАТО

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В призыве главы МИД Украины Дмитрия Кулебы превратить Черное море в «море НАТО» слышатся два противоречия. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Само по себе заявление основывается на двух противоречиях: море НАТО и демилитаризация… Черному морю никогда не бывать морем НАТО. Оно должно быть морем сотрудничества взаимодействия и безопасности», — подчеркнул он.

Ранее Кулеба заявил, что Киев поддерживает идею интегрирования системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО в регионе Черного моря. По его словам, Черное море нуждается в демилитаризации и должно быть использовано для путешествий и торговли.

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