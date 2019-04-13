Владелец «Седова» назвал дальнейшие действия после запрета на вход в порт

Учебный рейс, по словам ректора Калининградского технического университета, продолжается. По плану в порт приписки барк должен возвратиться 2 мая. «Седов» собирался посетить Таллин и Гдыню, однако власти в этом ему отказали

Парусник «Седов» (Фото: Carsten Rehder / DPA / ТАСС)

Рейс российского парусника «Седов», на борту которого находятся студенты Керченского государственного морского технологического университета, не предполагает заходов в другие иностранные порты, кроме эстонского Таллина и польской Гдыни. Об этом «РИА Новости» сообщил ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон. Именно этому учебному заведению принадлежит барк.

«Продолжается рейсовое задание, согласно которому кроме Гдыни дальше заходов не было запланировано до окончания рейса», — заявил он, отметив, что сейчас решается вопрос, будет ли бункеровка и пополнение запасов. «На данный момент запасов до 2 мая хватает», — добавил Волкогон, подчеркнув, что «выполнение государственного задания по проведению практики и выполнению программы практики в полном объеме продолжается без сбоев».

2 мая барк, согласно изначальному плану, должен вернуться в Калининград.

«Сейчас решается вопрос, будем ли забирать запасы, которые были завезены в Таллин, потом перевезены в Гдыню, но это уже будет проблема поставщиков, потому что все проведено по конкурсным процедурам в соответствии с законодательством, нашей вины нет», — заметил также Волкогон. Эти вопросы, по его словам, уже должны прорабатывать поставщики.​