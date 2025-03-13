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Политика ,  
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Рубен Варданян приостановил голодовку в азербайджанской тюрьме

Бывший госминистр Нагорного Карабаха держал голодовку с середины февраля. Он заявлял о многочисленных нарушениях в ходе следствия по его делу в Азербайджане
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: EPA / ТАСС)

Находящийся в азербайджанской тюрьме экс-госминистр Нагорного Карабаха (НКР, Арцах) бизнесмен Рубен Варданян приостановил голодовку.

«Я принял решение на 23-й день приостановить голодовку по многим причинам и прошу всех тех, кто присоединился ко мне, тоже это сделать. Считаю, что последнее заседание суда очень ярко и ясно помогло показать вам всем, что было бы с вами, если бы вы остались здесь, и какую цену вам пришлось бы заплатить за то, чтобы жить в своем доме, на своей земле», — сказал он.

Рубен Варданян приостановил голодовку в азербайджанской тюрьме
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Варданян держал голодовку с 19 февраля, он объявил ее в знак протеста, пожаловавшись на «грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права».

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Варданян в 2022–2023 годах занимал пост государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Осенью 2023 года Азербайджан провел операцию и вернул себе под контроль регион, после чего непризнанная республика прекратила существование.

Азербайджанские власти задержали Варданяна при попытке выехать из Карабаха в Армению, ему предъявили обвинения в незаконном пересечении азербайджанской границы, финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. С тех пор он находится под следствием, ему грозит пожизненный срок.

Варданян заявлял, что в ходе расследование его дела допущен целый ряд нарушений, среди которых: рассмотрение дела в военном трибунале, а не в гражданском суде, отсутствие полноценного доступа к материалам дела, отсутствие подписей обвинителей и «грубые ошибки» в обвинительном заключении.

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Рубен Варданян

предприниматель, политик
25 мая 1968 года
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