Bloomberg узнал об идее Турции отправить миротворцев на Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может направить военных для участия в миротворческой миссии на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства отмечают, что пока США пересматривают свои обязательства перед Европой, влияние Турции в регионе продолжает расти.
Хотя планы турецкого президента вряд ли удастся реализовать, стремления Эрдогана подтверждают, что Турция становится «все более заметным политическим посредником и опорой НАТО». Теперь же Эрдоган хочет более близкого оборонного и экономического сотрудничества с ЕС в обмен на обеспечение ему безопасности, пишет Bloomberg. Источники агентства предполагают, что речь может, в частности, идти об участии турецких военных в украинской миротворческой миссии.
По словам собеседников агентства, Анкара рассматривает возможность небоевой миссии, в ходе которой турецкая сторона будет помогать следить за обстановкой на линии соприкосновения на Украине. Ранее Bloomberg выяснил, что Эрдоган уже обсуждал размещение турецких миротворцев с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД России Сергеем Лавровым.
На пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Польши Дональдом Туском 12 марта Эрдоган также заявил, что членство в ЕС — стратегическая цель Турции. Он также говорил о необходимости обеспечить присутствие в Совете Безопасности ООН исламской страны с правом вето.
В Минобороны Турции говорили, что размещение миротворцев на территории Украины будет обсуждаться всеми заинтересованными сторонами, если такой шаг сочтут необходимым. Российская сторона считает возможное размещение иностранных военных на Украине провокацией. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, предложения направить миротворцев в зону конфликта «выглядят как попытки спасти власти в Киеве».
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