В Ростовской области сбили три беспилотника

Губернатор Голубев: три беспилотника уничтожены на подлете к Новошахтинску

Средства РЭБ сбили над Ростовской областью три беспилотника, которые держали курс на город Новошахтинск. Минобороны ранее сообщило о 65 перехваченных дронах над шестью российскими регионами, Ростовская область в их число не вошла

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были уничтожены три беспилотника, они держали курс на город Новошахтинск, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«Последствия на земле уточняются дежурными службами», — добавил он.

Минобороны России ранее сообщало, что за ночь и утро 13 марта российские военные сбили 58 беспилотников над шестью регионами. Над Белгородской областью уничтожили 11 дронов, по восемь — над Брянской и Курской. Еще 29 беспилотников были сбиты над Воронежской областью, по одному — над Рязанской и Ленинградской.

Позднее ведомство написало о еще семи перехваченных дронах: один сбили над Белгородской областью, шесть — над Воронежской.

Об атаках ВСУ на Ростовскую область Минобороны не сообщало.