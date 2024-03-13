В Ростовской области сбили три беспилотника
В Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были уничтожены три беспилотника, они держали курс на город Новошахтинск, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
«Последствия на земле уточняются дежурными службами», — добавил он.
Минобороны России ранее сообщало, что за ночь и утро 13 марта российские военные сбили 58 беспилотников над шестью регионами. Над Белгородской областью уничтожили 11 дронов, по восемь — над Брянской и Курской. Еще 29 беспилотников были сбиты над Воронежской областью, по одному — над Рязанской и Ленинградской.
Позднее ведомство написало о еще семи перехваченных дронах: один сбили над Белгородской областью, шесть — над Воронежской.
Об атаках ВСУ на Ростовскую область Минобороны не сообщало.
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