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NY Post узнала о повышенной готовности погранслужбы Флориды из-за гаитян

NY Post: погранслужбу США привели в повышенную готовность из-за мятежа в Гаити
Пограничная служба Флориды приведена в повышенную готовность на фоне возможной волны миграции из Гаити, где продолжаются беспорядки, узнала New York Post. Премьер-министр Гаити 8 марта согласился уйти в отставку
Фото: Zsolt Czegledi / EPA / ТАСС
Фото: Zsolt Czegledi / EPA / ТАСС

Пограничникам в Майами приказали подготовиться к волне миграции из-за беспорядков в Гаити, следует из опубликованного New York Post внутреннего электронного письма пограничной службы Флориды.

«Одна высадка покалечит станцию и нашу способность реагировать на другие перевозки <...> Если у нас будет срочная посадка, нам понадобятся все свободные руки», — говорится в сообщении.

В нем также указывается, что в обозримом будущем репарация гаитян маловероятна, и в таком случае береговая охрана, возможно, не будет останавливать гаитянские парусные грузовые суда.

Пограничники обеспокоены тем, что если беженцы достигнут берегов Флориды, то будет сложно сдержать группы, своевременно доставить их для обработки и выявить мошеннические семьи.

«Самое сложное — удержать прибытие в заданной зоне. Мы хотим, чтобы на месте происшествия присутствовала медицинская помощь, чтобы проверить тех, кому это понадобится», — сказано в сообщении.

Помимо этого, в письме содержится ряд напоминаний о том, что необходимо вести достоверный подсчет прибывающих и удостовериться в подлинности родственных связей между несовершеннолетними и их сопровождающими, а также просьба сотрудникам взять с собой чемодан с обувью, так как без нее гаитян не пустят в автобус.

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С конца февраля на Гаити продолжаются беспорядки, банды проводят скоординированные нападения на государственные учреждения в столице Порт-о-Пренс: Центральный банк, полицейские участки, международный аэропорт, национальный футбольный стадион.

4 марта правительство Гаити ввело ночной комендантский час и объявило чрезвычайное положение после того, как вооруженные банды взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы страны, вследствие чего сбежали тысячи заключенных.

8 марта премьер-министр Гаити Ариэль Анри на фоне беспорядков в стране согласился подать в отставку, лидеры CARICOM предложили Анри это в качестве одного из путей выхода из кризиса.

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Теги
Гаити Флорида беженцы беспорядки
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