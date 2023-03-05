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Reuters узнал о протестах в Иране из-за отравлений школьниц

Reuters: в Иране вспыхнули протесты из-за отравлений школьниц
В субботу от отравления пострадали ученицы более 30 школ как минимум в 10 провинциях страны. Первые случаи были выявлены в Куме еще в ноябре. Школьницы принимали участие в протестах после гибели Махсы Амини
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Тегеране и ряде других городов вспыхнули протесты из-за отравления школьниц неизвестным токсичным веществом, сообщает Reuters.

Девочки жаловались на тошноту, учащенное сердцебиение, головные боли, сообщает агентство со ссылкой на социальные сети. Пострадали несколько сотен учениц.

Иранские чиновники считают, что девочки могли быть отравлены, и обвиняют в этом «врагов Тегерана». Министр здравоохранения страны заявил, что школьницы пострадали от «легкого отравления», а некоторые политики предположили, что они могли стать мишенью радикальных исламистских группировок, выступающих против женского образования. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что следователи обнаружили «подозрительные образцы», которые сейчас изучаются.

В субботу «болезнь» затронула более 30 школ как минимум в 10 из 31 провинции Ирана. Согласно видео, проверенному Reuters, родители пришли к зданию министерства образования в Тегеране, чтобы выразить протест против отравлений, который вылился в антиправительственную демонстрацию.

Al Jazeera сообщает, что в субботу десятки иранских школьниц в пяти провинциях были госпитализированы с подозрением на отравление. Случаи были зафиксированы в провинциях Хамадан, Зенджан, Западный Азербайджан, Фарс и Альборз.

Первые случаи отравления были выявлены в Куме еще в ноябре прошлого года, там 44 девочки были доставлены в больницу. Чиновники также сообщали об отравлении трех сотрудниц школы, а также 30 учениц в Урмии. Более 120 девочек жаловались на тошноту, усталость и головокружение в Хамадане и Кебудрахенготе.

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Школьницы принимали участие в антиправительственных протестах, начавшихся в сентябре после смерти в полицейском участке курдской девушки Махсы Амини. 22-летняя Амини погибла, после того как ее арестовала полиция нравов за не так надетый хиджаб.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Иран протесты отравление
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