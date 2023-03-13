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Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов за отказ учить детей

Глава СПЧ Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов за отказ учить детей в школе
В России принято, что дети должны получать образование, и родители-мигранты должны отдавать своих детей в школу, считает глава СПЧ. В противном случае их нужно лишать родительских прав
Валерий Фадеев
Валерий Фадеев (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил обязать родителей-мигрантов отдавать детей учиться и наказывать за отказ лишением родительских прав.

По его словам, «мать из семьи мигрантов» может сказать: «А я не хочу, чтобы мой ребенок учился в школе». «Вообще-то у родителей, кроме прав, есть обязанности: они должны обеспечить своих детей образованием. И если в России принято, что все дети имеют образование, то они тоже должны это сделать, а если нет, извините, на мой взгляд, — вплоть до лишения родительских прав», — сказал Фадеев журналистам по итогам рабочей поездки в Калужскую область.

10 марта на совещании по миграционной политике у губернатора Калужской области Фадеев в ответ на замечание, что многие жены мигрантов не знают и не хотят учить русский язык, заявил: «Хочешь получать соцпособие — будь добра, учи русский язык!» При этом глава СПЧ не считает это «наступлением» на права мигрантов. «Но это защита прав российских граждан. Это потребность общества», — убежден он.

На том же совещании член СПЧ, детский омбудсмен в Ульяновской области Екатерина Сморода отметила, что дети мигрантов должны стать такими же патриотами, как и российские дети.

«Очень скоро, повзрослев, они должны будут в полной мере реализовывать не только свои права, но и исполнять обязанности как граждане России. И для формирования в ребятах гражданственности, развития в них ответственной за свою новую родину личности необходимо многое сделать сегодня», — считает она.

Вопросы воспитания детей, обязанностей родителей обеспечить получение детьми основного общего образования содержатся в Конституции и раскрываются в семейном законодательстве и законодательстве об образовании, пояснил РБК кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский. По его словам, обязанность также закреплена в Семейном кодексе, законе «Об образовании в России».

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«Другое дело, необходимо иметь в виду, что речь должна идти о гражданах Российской Федерации. Соответственно, обращение Фадеева обращено именно к гражданам, то есть к мигрантам, которые получили гражданство, и их дети должны учиться в наших российских школах», — пояснил юрист.

При этом Семеновский отметил, что здесь необходимы детали и разъяснения, потому что процедура лишения родительских прав в таком случае происходит по решению органов суда на основании ходатайства органов опеки, органов прокуратуры. В каждом случае необходимо разбираться индивидуально, сказал он.

«Стоит отметить, что массовости такой проблемы в России нет, скорее, есть проблемы с адаптацией мигрантов внутри школ. Заявление Фадеева было сделано по итогам поездки именно в Калужскую область, которая в последние годы испытывала проблемы с адаптацией мигрантов всех возрастов, что привело к приостановлению год назад в регионе программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, а также запрету на работу мигрантов в торговле, общепите и общественном транспорте. Поэтому подобное заявление выглядит своеобразной обратной связью, услышанной реакцией на сигналы из Калуги», — счел Семеновский.

В прошлом году калужский губернатор Владислав Шапша подписал постановление, ограничивающее привлечение мигрантов к работе в торговле, на транспорте, в общепите и сфере подбора кадров. Глава региона пояснил, что, как заметили власти, количество людей, которые стали приезжать в Калужскую область, перестало соотноситься с тем количеством, которое нужно для того, чтобы удовлетворить потребности экономики региона.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай уточнила, что неисполнение родителями обязанности по обеспечению общего образования наказывается по ст. 5.35 КоАП РФ (штраф от 100 до 500 руб.).

«Формально, согласно ст. 69 Семейного кодекса, родитель может быть лишен родительских прав, если он уклоняется от выполнения родительских обязанностей. С точки зрения Верховного суда, уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы, в том числе об их обучении (подп. «а» п. 16 ПП ВС РФ от 14.11.2017 № 44).
При этом следует отметить, что лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителя, на что прямо указал Верховный суд», — уточнила она. По словам Тягай, неисполнение родителем обязанности по обучению ребенка не будет однозначным основанием для лишения родителя родительских прав.

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Теги
Елена Чернышова, Ольга Ваганова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Валерий Фадеев СПЧ мигранты учеба в школе
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