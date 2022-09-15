Медиаменеджера осудили за клевету на Михалкова из-за видео о вырубке леса

Суд в Нижнем Новгороде приговорил медиаменеджера Александра Файба к 200 часам обязательных работ по делу о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) в адрес режиссера Никиты Михалкова после публикации ролика на YouTube, в котором говорилось о вырубке леса в Нижегородской области компанией, принадлежащей Михалкову. Об этом РБК сообщили в судебном участке № 6 Нижегородского судебного района города Нижний Новгород.

«Будем обжаловать это решение в апелляционном порядке», — сообщил РБК адвокат Файба Николай Загуменнов.

Дело завели из-за видео 2020 года, опубликованного от имени активистов «Нижегородского экопатруля». В ролике утверждалось, что компания Михалкова ООО «Темино-Павловское» получила в аренду землю (около 30 тыс. га в Павловском районе) с лесом и занялась его вырубкой. В ролике показывали кадры вырубленных участков со спутника и с дронов. В озвучке подчеркивалось, что Михалков постоянно выступал против вырубки российских лесов.

Представитель Михалкова адвокат Павел Астахов сообщил ТАСС, что Файб возглавляет компанию, которая создала и распространила это видео. Астахов сообщил, что следствие и экспертизы установили, что обвинения в адрес Михалкова лживы, и на этой земле было «высажено (восстановлено) лесов даже больше, чем ранее где-то вырубалось».

По данным сервиса «РБК Компании», Александр Файб является гендиректором ООО «Медиамаркер», которая зарегистрирована в Москве и занимается исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения.