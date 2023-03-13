Bloomberg сообщил о растущем в ЕС недовольстве правящей коалицией ФРГ

Чиновники и дипломаты в ЕС недовольны, как принимаются решения правящей коалиции ФРГ, и считают, что действия Берлина не приносят пользы «в условиях потрясений», вызванных военными действиями на Украине

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Действия правящей коалиции ФРГ в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза-90»/«зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) вызывают больше недовольства у других стран Европы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, страны — члены Евросоюза и чиновники в Брюсселе все больше разочаровываются в возглавляемой социал-демократами коалиции при решении целого ряда вопросов: от предоставления финансовой помощи Украине до реформы бюджетной политики. Они считают трехпартийную коалицию «громоздкой» и отмечают, что члены правительства Олафа Шольца либо слишком медленно согласовывают решения между собой, либо делают это очень «расплывчато».

Как пишет Bloomberg, особое недовольство в Брюсселе вызвал отказ Германии поддержать запрет в Евросоюзе продажи новых автомобилей и фургонов с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Страны ЕС и Европарламент одобрили соответствующий закон и должны были окончательно утвердить его на прошлой неделе, но голосование о ратификации этой договоренности пришлось отложить на более позднее время, передает Euronews. Опасения по поводу последствий запрета выразили не только Германия, но и Италия, Польша и Болгария. Берлин и Рим потребовали сделать исключение для машин, работающих на синтетическом топливе. Как сообщал Bloomberg, к этому немецкие и итальянские правительства подтолкнули автоконцерны Ferrari и Porsche.

По словам опрошенных Bloomberg чиновников и дипломатов, в Брюсселе также недовольны из-за того, что Берлин не участвует в обсуждении реформ правил, закрепленных в Пакте стабильности и роста (соглашение между государствами Европейского союза, касающееся налоговой и бюджетной политики).

Собеседники агентства считают, что действия Берлина «не приносят никакой пользы» в условиях продолжающихся военных действий на Украине и «потрясений», вызванных их последствиями.

Представитель Шольца в ответ на вопрос агентства о том, как действия властей ФРГ влияют на отношения Берлина и Брюсселя сказал, что правительство «не комментирует такие оценки и заявления». Министр экономики Роберт Хабек ранее отверг предположения о неэффективности правящей коалиции, заявив, что она «очень хорошо работает».