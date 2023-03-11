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Политика ,  
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В Германии провалилась попытка создать Совет национальной безопасности

Spiegel: в правительстве Германии не смогли договориться о создании Совета нацбезопасности
Главные разногласия по поводу Совета нацбезопасности Германии касались того, кому он будет подчинен и кто его возглавит. По данным Spiegel, немецкое правительство отказалось от идеи создания такой структуры
Анналена Бербок и Олаф Шольц
Анналена Бербок и Олаф Шольц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Коалиционное правительство Германии (так называемый светофор — по цветам входящих в него партий) не смогло договориться о создании Совета национальной безопасности, пишет Spiegel.

Создание нового органа должно быть закреплено в стратегии национальной безопасности Германии, однако после многомесячных переговоров канцлер Германии Олаф Шольц (Социал-демократическая партия) и министр иностранных дел Анналена Бербок («Зеленые») так и не договорились, как будет работать новая структура, где она будет располагаться и кто ее возглавит.

В настоящее время проект решено больше не развивать, идея о Совете национальной безопасности снята с повестки, сказали газете собеседники, участвовавшие в обсуждении этого вопроса.

При рассмотрении вопроса о создании Совета национальной безопасности немецкие власти ориентировались на модель одноименной структуры, действующей при администрации президента США (United States National Security Council). В Белом доме такой совет появился в 1947 году, он занимается наиболее важными вопросами безопасности и внешней политики.

Аналогичная структура существует и в России — Совет безопасности. Его возглавляет президент.

Издание отмечает, что спор вокруг создания Совета нацбезопасности поднимает проблему распределения полномочий во внешней политике. С одной стороны, немецкий МИД не хотел передавать какие-либо дополнительные полномочия офису канцлера, где уже принимаются важные решения, например по вопросу политики ЕС или поддержки Украины, с другой — офис Шольца выступил против подчинения Министерству иностранных дел структуры, которая может принимать самостоятельные решения, говорится в статье.

Споры при подготовке стратегии национальной безопасности вызвал не только вопрос о создании совета, писал ранее Spiegel. По данным издания, ключевые разногласия между разными ведомствами касаются военных расходов, в том числе в рамках НАТО. Кроме того, МИД Германии хотел передать правительству больше полномочий в области гражданской защиты, однако федеральные земли и муниципалитеты выступили против, указывало издание.

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Ожидалось, что согласовать документ смогут к Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в середине февраля, однако сделать этого не удалось. Издание указывает, что очередная задержка была связана со сменой министра обороны Германии. В январе этот пост занял Борис Писториус.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Совет безопасности стратегия национальной безопасности Германия Олаф Шольц Анналена Бербок
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