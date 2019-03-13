Луценко заявил о перекрытых ФСБ поставках деталей для украинских ракет

Новейшие украинские ракеты были собраны с использованием комплектующих из России, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Их ввозили по серым схемам, но ФСБ перекрыла поставки, заявили в Киеве

Юрий Луценко (Фото: Danil Shamkin / Zuma / ТАСС)

При сборке новейших украинских ракет были использованы детали из России, однако ФСБ перекрыла каналы их поставок, заявил в Верховной раде генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает агентство УНИАН. По его словам, российская спецслужба сделала это на прошлой неделе.

«Для тех, кто надевает камуфляж и кричит о необходимости уничтожения страшных схем завоза контрабандой из России узлов и деталей, скажу: новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны в том числе потому, что оборонпром закупил по подобной схеме часть необходимых изделий», — приводит агентство слова Луценко.

«ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по крайней мере те, которые нам пока известны, схемы перевозок», — добавил генеральный прокурор.

В Верховной раде действует временная комиссия, которая расследует хищения в Вооруженных силах Украины.

Президент Петр Порошенко запретил сотрудничать с Россией в сфере ВПК в июне 2014 года.