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Луценко заявил о перекрытых ФСБ поставках деталей для украинских ракет
Новейшие украинские ракеты были собраны с использованием комплектующих из России, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Их ввозили по серым схемам, но ФСБ перекрыла поставки, заявили в Киеве
Юрий Луценко (Фото: Danil Shamkin / Zuma / ТАСС)

При сборке новейших украинских ракет были использованы детали из России, однако ФСБ перекрыла каналы их поставок, заявил в Верховной раде генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает агентство УНИАН. По его словам, российская спецслужба сделала это на прошлой неделе.

«Для тех, кто надевает камуфляж и кричит о необходимости уничтожения страшных схем завоза контрабандой из России узлов и деталей, скажу: новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны в том числе потому, что оборонпром закупил по подобной схеме часть необходимых изделий», — приводит агентство слова Луценко.

«ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по крайней мере те, которые нам пока известны, схемы перевозок», — добавил генеральный прокурор.

В Верховной раде действует временная комиссия, которая расследует хищения в Вооруженных силах Украины.

Президент Петр Порошенко запретил сотрудничать с Россией в сфере ВПК в июне 2014 года.

Как развивался скандал

25 февраля в рамках антикоррупционной журналистской программы «Наши деньги» было опубликовано расследование, как люди из украинского руководства зарабатывали на поставках из России запчастей к военной технике. К этим схемам, утверждали авторы, были причастны первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь. По их словам, российские детали скупались у местных контрабандистов и на складах армии Украины и продавались украинским военным по завышенным ценам.

  • Олег Гладковский отверг все обвинения и обратился в Национальное антикоррупционное бюро и прокуратуру с просьбой проверить изложенные журналистами данные. На время расследования он сложил с себя полномочия. В сюжете, по словам Гладковского, содержатся как общеизвестные факты, так и «грязные фейки».
  • Порошенко в начале марта снял Гладковского с должности первого замсекретаря СНБО и главы комиссии по политике ВТС и экспортного контроля.
  • Луценко, комментируя в конце февраля сюжет о поставках, назвал серые схемы поставок запчастей приемлемыми, но «наживу на этой деятельности» — аморальной.
  • Журналисты программы «Наши деньги» выпустили еще два расследования — о закупке комплектующих для «Укроборонпрома» по завышенным ценам и о взятках в Национальном антикоррупционном бюро, отмечает УНИАН.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Украина, военная техника, Коррупция, Юрий Луценко
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