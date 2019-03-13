Порошенко анонсировал испытания ракетного оружия у границы с Россией

Речь, по словам президента, идет о национальных разработках в области высокоточного ракетного оружия. Порошенко уверен, что из-за приостановки действия ДРСМД у страны появились новые возможности в разработке такого оружия

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что испытания последних разработок украинского оборонно-промышленного комплекса в области ракетного вооружения будут проходить на полигонах в Черниговской области, граничащей с Россией и Белоруссией. Об этом украинский лидер объявил в среду во время своей поездки в регион.

«Очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить здесь, на Черниговской земле», — цитирует Порошенко «Интерфакс-Украина».

Президент затронул тему выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Порошенко уверен, что Россия нарушала положения договора, что и привело к такому исходу. В связи с этим у Украины возникли новые возможности в разработке и производстве собственного высокоточного ракетного вооружения, считает украинский президент.

«Украина начала свои испытания», — проинформировал он, уточнив, что для страны в настоящее время возникают «абсолютно новые современные возможности» для увеличения точности, расширения радиуса действия такого оружия и для «мощности возможного ответа на агрессию».