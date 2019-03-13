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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Порошенко анонсировал испытания ракетного оружия у границы с Россией
Речь, по словам президента, идет о национальных разработках в области высокоточного ракетного оружия. Порошенко уверен, что из-за приостановки действия ДРСМД у страны появились новые возможности в разработке такого оружия
Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что испытания последних разработок украинского оборонно-промышленного комплекса в области ракетного вооружения будут проходить на полигонах в Черниговской области, граничащей с Россией и Белоруссией. Об этом украинский лидер объявил в среду во время своей поездки в регион.

«Очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить здесь, на Черниговской земле», — цитирует Порошенко «Интерфакс-Украина».

Политика
США возобновят производство запрещенных ДРСМД ракет

Президент затронул тему выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Порошенко уверен, что Россия нарушала положения договора, что и привело к такому исходу. В связи с этим у Украины возникли новые возможности в разработке и производстве собственного высокоточного ракетного вооружения, считает украинский президент.

«Украина начала свои испытания», — проинформировал он, уточнив, что для страны в настоящее время возникают «абсолютно новые современные возможности» для увеличения точности, расширения радиуса действия такого оружия и для «мощности возможного ответа на агрессию».

Политика
Порошенко объявил о новой ракетной программе Украины после развала ДРСМД

На прошлой неделе Порошенко говорил, что после развала ДРСМД Украина больше не намерена соблюдать какие-либо обязательства по развитию ракетных вооружений. Тогда же украинский лидер подчеркивал, что стране нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели глубоко в тылу противника.

2 февраля США объявили о приостановке исполнения ДРСМД, заключенного США и СССР в 1987 году. Вашингтон считает, что Москва нарушает положения данного договора. Россия в ответ также приостановила действия договора со своей стороны​, считая, что нарушения положений ДРСМД происходят со стороны Вашингтона. США предупредили, что если за полгода не удастся договориться, то они окончательно выйдут из договора.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Петр Порошенко, Украина, ракеты, граница
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