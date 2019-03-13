Германия исключила введение санкций против России из-за ситуации с ДРСМД

Власти Германии не будут вводить экономические ограничения в отношении России из-за ситуации, которая сложилась вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, заявила уполномоченная немецкого правительства по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанне Бауман, передает ТАСС.

«Не думаю, что экономические санкции привели бы к изменению поведения в данном особом случае», — сказала она.

По ее словам, ФРГ поддерживает позицию США о том, что Москва нарушает условия этого договора. Однако, как подчеркнула Бауман, уже существует санкционный режим, который касается «другого поведения России». «Мы считали его более эффективным, чем в случае с нарушением ДРСМД», — отметила Бауман.

2 февраля Соединенные Штаты объявили, что временно приостанавливают исполнение обязательств по ДРСМД, обвиняя Москву в нарушениях положений договора. Россия, которая считает, что нарушения идут со стороны США, ответила зеркально, приостановив исполнение договора со своей стороны. Срок, на который страны временно вышли из ДРСМД, составляет полгода. Вашингтон говорил, что, если не удастся договориться, выйдет из договора окончательно.