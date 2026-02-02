 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

В Кремле ответили на вопрос о содержании переговоров Дмитриева в Майами

Песков о переговорах в Майами: Дмитриев отвечает за экономическое взаимодействие
Сюжет
Мирный план по Украине
В Кремле, комментируя переговоры Дмитриева в Майами, напомнили, что он специализируется на темах экономического взаимодействия. Деталей не будет, но стороны считают состоявшийся разговор конструктивным, заявил Песков
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев курирует тему экономического взаимодействия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о содержании переговоров в Майами. Его слова передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что Дмитриев ведет работу группы по экономическому взаимодействию. В основном эти вопросы и находятся в сфере коллеги Дмитриева», — сказал он.

По словам Пескова, «никакой детализации здесь не будет». Он напомнил, что обе стороны сочли разговор конструктивным.

31 января Дмитриев прибыл в Майами на встречу с делегацией США. Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Уиткофф назвал состоявшуюся встречу воодушевляющей. Дмитриев в свою очередь оценил ее как конструктивную и продуктивную.

На следующий день, 1 февраля, в Абу-Даби должны были состояться трехсторонние переговоры по Украине, однако их отложили. Песков подтвердил, что встречи перенесли на 4-5 февраля. Ранее эти же даты называл украинский лидер Владимир Зеленский.

Дмитриев сообщил, что улетает в Москву
Политика
Фото:Кирилл Дмитриев / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

После первых трехсторонних переговоров в ОАЭ, состоявшихся 23-24 января, портал Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что стороны «очень близки» к встрече президентов России и Украины. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался ехать в российскую столицу по приглашению российского лидера Владимира Путина, несмотря на готовность Кремля предоставить ему гарантии безопасности.

Зеленский 22 января называл территории единственным нерешенным вопросом в мирном плане. Он признал, что решение этой проблемы невозможно без прямого контакта с Путиным.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. По словам Путина, Москва вернет Донбасс военным или любым другим путем. Киев не намерен уступать территории. Вашингтон, в свою очередь, предлагал создать там свободную экономическую зону.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва, Андрей Винокуров Андрей Винокуров
Дмитрий Песков Кремль Кирилл Дмитриев США переговоры
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Дмитриев сообщил, что улетает в Москву
Политика
Уиткофф рассказал о воодушевлении после встречи с Дмитриевым
Политика
Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Как арестовывали владельца сауны, где погибли пять подростков. Видео Общество, 13:58
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Не цепляйтесь за стабильность. 12 заповедей устойчивого лидера Образование, 13:48
В Кремле оценили прогресс переговоров с Украиной за год Политика, 13:41
A Bola узнала о решении Роналду бойкотировать матч «Ан-Насра» Спорт, 13:41
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезъян Общество, 13:36
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Что ждет рынок легковых автомобилей в 2026 году Компании, 13:30
МИД Ирана вызвал всех послов Евросоюза после объявления КСИР террористами Политика, 13:28
В Москве задержали мужчину за избиение пассажира в метро Общество, 13:25
Турагенты сообщили о росте нового дешевого способа отдохнуть на Мальдивах Экономика, 13:18
Bloomberg узнал, кто станет следующим генеральным директором Disney Бизнес, 13:15
Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве Политика, 13:11
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10