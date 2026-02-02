Песков о переговорах в Майами: Дмитриев отвечает за экономическое взаимодействие

В Кремле ответили на вопрос о содержании переговоров Дмитриева в Майами

В Кремле, комментируя переговоры Дмитриева в Майами, напомнили, что он специализируется на темах экономического взаимодействия. Деталей не будет, но стороны считают состоявшийся разговор конструктивным, заявил Песков

Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев курирует тему экономического взаимодействия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о содержании переговоров в Майами. Его слова передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что Дмитриев ведет работу группы по экономическому взаимодействию. В основном эти вопросы и находятся в сфере коллеги Дмитриева», — сказал он.

По словам Пескова, «никакой детализации здесь не будет». Он напомнил, что обе стороны сочли разговор конструктивным.

31 января Дмитриев прибыл в Майами на встречу с делегацией США. Американскую сторону представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Уиткофф назвал состоявшуюся встречу воодушевляющей. Дмитриев в свою очередь оценил ее как конструктивную и продуктивную.

На следующий день, 1 февраля, в Абу-Даби должны были состояться трехсторонние переговоры по Украине, однако их отложили. Песков подтвердил, что встречи перенесли на 4-5 февраля. Ранее эти же даты называл украинский лидер Владимир Зеленский.

После первых трехсторонних переговоров в ОАЭ, состоявшихся 23-24 января, портал Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что стороны «очень близки» к встрече президентов России и Украины. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался ехать в российскую столицу по приглашению российского лидера Владимира Путина, несмотря на готовность Кремля предоставить ему гарантии безопасности.

Зеленский 22 января называл территории единственным нерешенным вопросом в мирном плане. Он признал, что решение этой проблемы невозможно без прямого контакта с Путиным.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. По словам Путина, Москва вернет Донбасс военным или любым другим путем. Киев не намерен уступать территории. Вашингтон, в свою очередь, предлагал создать там свободную экономическую зону.