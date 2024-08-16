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Политика ,  
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Основатель Zenden Павлов удивился объявлению его иноагентом

Андрей Павлов (внесён&nbsp;Минюстом России в реестр иноагентов)
Андрей Павлов (внесён Минюстом России в реестр иноагентов) (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен и основатель холдинга Zenden Андрей Павлов рассказал РБК, что не знает подробностей о внесении его в реестр иноагентов.

«Если это я, то только с гордостью беру», — сказал предприниматель.

По словам Павлова, его адвокаты запросят у Минюста обоснование включения бизнесмена в реестр иноагентов. Далее юристы в ходе судебных разбирательств оспорят включение в список в суде. Он отметил, что находится в России и уезжать не собирается.

Минюст включил телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь» в реестр иноагентов
Политика
Министерство юстиции России

16 августа Минюст пополнил список иностранных агентов. В реестр вошли телеграм-каналы BRIEF, «Незыгарь» и «Сирена». В список также включены журналист Ренат Давлетгильдеев и основатель сети магазинов Zenden Андрей Павлов.

По заявлению министерства, BRIEF, «Незыгарь» и «Сирена» распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также принимали участие в распространении материалов иноагентов.

По тем же причинам в реестр внесен бизнесмен Павлов. По данным Минюста, журналист Давлетгильдеев является ведущим и шеф-редактором канала, принадлежащего иноагенту, также он «осуществлял ЛГБТ-пропаганду» (Верховный суд в прошлом году признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его).

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иноагенты бизнесмен Минюст
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