Основатель Zenden Павлов удивился объявлению его иноагентом
Бизнесмен и основатель холдинга Zenden Андрей Павлов рассказал РБК, что не знает подробностей о внесении его в реестр иноагентов.
«Если это я, то только с гордостью беру», — сказал предприниматель.
По словам Павлова, его адвокаты запросят у Минюста обоснование включения бизнесмена в реестр иноагентов. Далее юристы в ходе судебных разбирательств оспорят включение в список в суде. Он отметил, что находится в России и уезжать не собирается.
16 августа Минюст пополнил список иностранных агентов. В реестр вошли телеграм-каналы BRIEF, «Незыгарь» и «Сирена». В список также включены журналист Ренат Давлетгильдеев и основатель сети магазинов Zenden Андрей Павлов.
По заявлению министерства, BRIEF, «Незыгарь» и «Сирена» распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также принимали участие в распространении материалов иноагентов.
По тем же причинам в реестр внесен бизнесмен Павлов. По данным Минюста, журналист Давлетгильдеев является ведущим и шеф-редактором канала, принадлежащего иноагенту, также он «осуществлял ЛГБТ-пропаганду» (Верховный суд в прошлом году признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его).
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