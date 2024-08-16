Основатель Zenden Павлов удивился объявлению его иноагентом

Андрей Павлов (внесён Минюстом России в реестр иноагентов) (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен и основатель холдинга Zenden Андрей Павлов рассказал РБК, что не знает подробностей о внесении его в реестр иноагентов.



«Если это я, то только с гордостью беру», — сказал предприниматель.



По словам Павлова, его адвокаты запросят у Минюста обоснование включения бизнесмена в реестр иноагентов. Далее юристы в ходе судебных разбирательств оспорят включение в список в суде. Он отметил, что находится в России и уезжать не собирается.

16 августа Минюст пополнил список иностранных агентов. В реестр вошли телеграм-каналы BRIEF, «Незыгарь» и «Сирена». В список также включены журналист Ренат Давлетгильдеев и основатель сети магазинов Zenden Андрей Павлов.

По заявлению министерства, BRIEF, «Незыгарь» и «Сирена» распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также принимали участие в распространении материалов иноагентов.

По тем же причинам в реестр внесен бизнесмен Павлов. По данным Минюста, журналист Давлетгильдеев является ведущим и шеф-редактором канала, принадлежащего иноагенту, также он «осуществлял ЛГБТ-пропаганду» (Верховный суд в прошлом году признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его).