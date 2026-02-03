 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд заочно арестовал главреда Agentura.ru Андрея Солдатова

Андрей&nbsp;Солдатов
Андрей Солдатов (Фото: Константин Савращин / DPA / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы 29 января по ходатайству следствия заочно арестовал на два месяца журналиста-расследователя, главного редактора сайта Agentura. ru Андрея Солдатова, следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции. В отношении Солдатова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) расследуется уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК) и об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК).

«За всю свою профессиональную жизнь ничем другим, кроме журналистики, не занимался и собираюсь продолжать это делать», — заявил РБК Андрей Солдатов.

О том, что Солдатов стал фигурантом нового уголовного дела, прокуратура Москвы сообщила в декабре 2025 года. По версии следствия, журналист, признанный иностранным агентом в 2023 году, в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП), а также был дважды оштрафован за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), однако продолжил распространять материалы без соответствующей маркировки и участвовать в деятельности такой организации.

В марте 2025 года Солдатову назначили административный штраф за участие в деятельности нежелательной организации из-за видео, опубликованного на YouTube-канале «Форума свободной России» (с марта 2025 года находится в списке террористических организаций и запрещен в России), а в ноябре — за сотрудничество с признанным нежелательным в России Центром анализа европейской политики (CEPA), где журналист указан старшим сотрудником. До этого его также привлекли к административной ответственности за участие в подкасте «Что случилось», который выпускает «Медуза» (издание внесено в список нежелательных организаций). Максимальная санкция по ч. 2 ст. 330.1 УК предусматривает до двух лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 284.1 УК — до четырех лет лишения свободы.

Андрей Солдатов вместе с журналисткой Ириной Бороган (в реестре иноагентов) занимается исследованием деятельности российских спецслужб и ведет проект Agentura.ru. В 2022 году стало известно о возбуждении в отношении Солдатова уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Басманный суд заочный арест журналист нежелательные организации иностранный агент уголовное дело СМИ
Материалы по теме
Против журналиста Андрея Солдатова завели уголовное дело
Политика
Минюст признал иноагентом переводчика академика Сахарова
Политика
Ельцин-центр убрал упоминания Ройзмана, Макаревича и других иноагентов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Гладков заявил об усилении защиты в приграничье Белгородской области Политика, 12:59
Костюков возглавит российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:56
После нападения школьника на гимназию в Уфе возбудили уголовные дела Общество, 12:56
В Федерации легкой атлетики заявили о деле из-за смерти Балахничева Спорт, 12:53
Двух хирургов клиники в Москве отправят под суд из-за смерти пациента Общество, 12:53
Песков подтвердил, что второй раунд переговоров пройдет 4-5 февраля Политика, 12:52
Кремль не получил от Индии уведомлений о прекращении закупок нефти Политика, 12:51
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Почему топ-менеджерам пора отказаться от оплаты за присутствие на работеПодписка на РБК, 12:46
Как вести переговоры: 10 техник Образование, 12:43
«АГР» анонсировал появление нового автобренда Jeland в России Авто, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
ЦБ обсудил со страховщиками возможный отказ от ремонта по полисам ОСАГО Общество, 12:35
Панжинский назвал МОК и FIS глупцами из-за недопуска Большунова к Играм Спорт, 12:34
Минобороны отчиталось о массированном ударе по ВПК и энергетике Украины Политика, 12:31