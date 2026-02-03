Суд заочно арестовал главреда Agentura.ru Андрея Солдатова

Андрей Солдатов (Фото: Константин Савращин / DPA / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы 29 января по ходатайству следствия заочно арестовал на два месяца журналиста-расследователя, главного редактора сайта Agentura. ru Андрея Солдатова, следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции. В отношении Солдатова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) расследуется уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК) и об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК).

«За всю свою профессиональную жизнь ничем другим, кроме журналистики, не занимался и собираюсь продолжать это делать», — заявил РБК Андрей Солдатов.

О том, что Солдатов стал фигурантом нового уголовного дела, прокуратура Москвы сообщила в декабре 2025 года. По версии следствия, журналист, признанный иностранным агентом в 2023 году, в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП), а также был дважды оштрафован за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), однако продолжил распространять материалы без соответствующей маркировки и участвовать в деятельности такой организации.

В марте 2025 года Солдатову назначили административный штраф за участие в деятельности нежелательной организации из-за видео, опубликованного на YouTube-канале «Форума свободной России» (с марта 2025 года находится в списке террористических организаций и запрещен в России), а в ноябре — за сотрудничество с признанным нежелательным в России Центром анализа европейской политики (CEPA), где журналист указан старшим сотрудником. До этого его также привлекли к административной ответственности за участие в подкасте «Что случилось», который выпускает «Медуза» (издание внесено в список нежелательных организаций). Максимальная санкция по ч. 2 ст. 330.1 УК предусматривает до двух лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 284.1 УК — до четырех лет лишения свободы.

Андрей Солдатов вместе с журналисткой Ириной Бороган (в реестре иноагентов) занимается исследованием деятельности российских спецслужб и ведет проект Agentura.ru. В 2022 году стало известно о возбуждении в отношении Солдатова уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии.