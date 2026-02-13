Politico узнало о провале встречи лидеров ЕС из-за опоздания организатора

Неформальная встреча 19 лидеров ЕС, устроенная Италией, закончилась безрезультатными разговорами за завтраком. Испания раскритиковала мероприятие, заявив, что такие инициативы подрывают базовые принципы Евросоюза

Джорджа Мелони (Фото: Roberto Monaldo / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Неформальная встреча европейских лидеров провалилась, сообщило Politico со ссылкой на источники. Переговоры прошли за завтраком и закончились безрезультатно.

По словам одного из евродипломатов, всего на переговорах присутствовали 19 лидеров из 27 и лишь у немногих была возможность высказаться. Вдобавок премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая пригласила остальных участников, «пришла под конец встречи». На вопрос, что обсуждалось на завтраке, источники ответили: «Ничего».

Место и время встречи издание не назвало.

Ранее испанское издание elDiario сообщило, что 12 февраля прошла предварительная встреча перед неформальным саммитом лидеров ЕС. Она была организована Италией, Германией и Бельгией для обсуждения экономических приоритетов.

Испания раскритиковала предварительную встречу, поскольку в ней участвовали представители только 19 европейских стран. Сами представители королевства в этой встрече не участвовали.

Вчера источники, близкие к правительству Педро Санчеса, подтвердили, что там связались с итальянскими коллегами и заявили, что подобные инициативы подрывают базовые принципы ЕС. По мнению испанских министров, такая предварительная встреча не приближает какие-либо решения, а отдаляет их.

На предварительную встречу прибыли представители Еврокомиссии, а также Франции, Австрии, Болгарии, Кипра, Хорватии, Дании, Финляндии, Греции, Венгрии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Чехии, Румынии, Словакии и Швеции, сообщило итальянское правительство.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил незадолго до встречи, что ЕС стремится создать «централизованную империю» взамен идеи Европы, состоящей из суверенных государств.