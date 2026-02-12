В конгресс США внесли проект санкций против импортеров нефти из России
Группа конгрессменов внесла в Палату представителей американского парламента законопроект о санкциях против иностранных физических и юридических лиц, участвующих в сделках по импорту нефти и нефтепродуктов из России. Об этом сообщил один из авторов документа, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (представляет Техас).
Документ готовили представители обеих парламентских партий — Демократической и Республиканской. Проект закона с сокращенным названием DROP Act (от англ. — «ронять») направлен против иностранных компаний, перепродающих российскую нефть. В отношении любого иностранного лица или организации, участвующего в закупке, импорте или поставках сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, в соответствии с ним будут вводиться прицельные санкции.
Как заявил Маккол, законопроект даст США больше возможностей для давления. «Санкции работают только в том случае, если их соблюдают. Предоставив администрации полномочия преследовать тех, кто способствует российской торговле нефтью, мы можем укрепить существующий санкционный режим», — отметил другой соавтор, член Палаты представителей Майк Лоулер (республиканец от штата Нью-Йорк).
Bloomberg писал, что законопроект об усилении санкций в отношении российской энергетики был готов еще в начале февраля, однако США не спешили с их вводом на фоне мирных переговоров. Американский министр финансов Скотт Бессент подчеркивал, что решение о дополнительных санкционных мерах прямо зависит от хода переговорного процесса. Позднее он уточнил, что США связывают снятие санкций с российской нефти с заключением сделки по Украине.
Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».
