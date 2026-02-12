 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
В конгресс США внесли проект санкций против импортеров нефти из России

Сюжет
Война санкций
Законопроект предусматривает меры в отношении иностранных физических и юридических лиц, которые участвуют в закупках, импорте или поставках сырой нефти или нефтепродуктов из России. Москва считает санкции незаконными
BRENT BRENT $69,29 -0,53%
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Группа конгрессменов внесла в Палату представителей американского парламента законопроект о санкциях против иностранных физических и юридических лиц, участвующих в сделках по импорту нефти и нефтепродуктов из России. Об этом сообщил один из авторов документа, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (представляет Техас).

Документ готовили представители обеих парламентских партий — Демократической и Республиканской. Проект закона с сокращенным названием DROP Act (от англ. — «ронять») направлен против иностранных компаний, перепродающих российскую нефть. В отношении любого иностранного лица или организации, участвующего в закупке, импорте или поставках сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, в соответствии с ним будут вводиться прицельные санкции.

Бессент связал новые санкции против России с мирными переговорами
Политика
Скотт Бессент

Как заявил Маккол, законопроект даст США больше возможностей для давления. «Санкции работают только в том случае, если их соблюдают. Предоставив администрации полномочия преследовать тех, кто способствует российской торговле нефтью, мы можем укрепить существующий санкционный режим», — отметил другой соавтор, член Палаты представителей Майк Лоулер (республиканец от штата Нью-Йорк).

Bloomberg писал, что законопроект об усилении санкций в отношении российской энергетики был готов еще в начале февраля, однако США не спешили с их вводом на фоне мирных переговоров. Американский министр финансов Скотт Бессент подчеркивал, что решение о дополнительных санкционных мерах прямо зависит от хода переговорного процесса. Позднее он уточнил, что США связывают снятие санкций с российской нефти с заключением сделки по Украине.

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

