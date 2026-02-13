 Перейти к основному контенту
Политика
0

FT раскрыла план премьера Британии по усилению обороны Европы

FT: Стармер в Мюнхене намерен призвать Запад к новой оборонной инициативе
Британский премьер на Мюнхенской конференции намерен призвать западные страны к совместному курированию закупки оружия и снижению затрат на перевооружение в рамках многонациональной оборонной инициативы, пишет FT
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности собирается призвать западные страны к многонациональной оборонной инициативе. Об этом сообщила The Financial Times со ссылкой на британских чиновников.

Согласно источникам FT, в рамках инициативы предлагается курировать совместные закупки вооружений и снизить затраты на перевооружение. Страмер, как ожидается, собирается поднять этот вопрос в предстоящие выходные.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference, MSC) стартует в Германии в пятницу, 13 февраля. Накануне эксперты MSC опубликовали ежегодный доклад о состоянии международных отношений. В этом году он вышел под названием «В условиях разрушения» (Under destruction) и посвящен последствиям возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Великобритания столкнулась с необходимостью значительного увеличения военных расходов на фоне конфликта России и Украины и давления со стороны Трампа на членов НАТО, пишет FT. В Лондоне изучают способы покрыть дефицит оборонного финансирования — до £28 млрд в ближайшие десять лет.

Лондон вместе с союзниками по альянсу обязался довести расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году после заявлений Трампа, но конкретного плана пока нет из-за жестких бюджетных ограничений, отметила газета.

Канцлер казначейства страны Рэйчел Ривз заявила, что Британия и страны ЕС сходятся во мнении, что необходимо повышать эффективность трат на оборонные проекты, передает FT.

11 февраля британское Минобороны объявило о выделении £150 млн на закупку американского вооружения для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Об этом сообщил министр обороны Джон Хили, передает Politico. Лондон стал последним на данный момент союзником, присоединившимся к инициативе PURL.

В прошлом декабре пресс-служба британского правительства сообщила, что Лондон в 2025 году заключил сделки по продаже оборонной техники союзникам на сумму свыше £20 млрд ($27 млрд). Это рекордный за 40 лет показатель.

Егор Алимов
Кир Стармер Мюнхенская конференция по безопасности оборона Европа
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
