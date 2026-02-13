 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

WSJ описала хаос в Министерстве безопасности США при Кристи Ноэм

Ноэм, возглавляющая Министерство внутренней безопасности США с января прошлого года, стала «самой большой головной болью» второго срока Трампа, сообщили американские чиновники. WSJ описала, как министр злоупотребляла властью
Кристи Ноэм
Кристи Ноэм (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Пребывание Кристи Ноэм на посту главы Министерства внутренней безопасности было отмечено потрясениями и личной враждой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.

Ноэм и ее главный советник Кори Левандовски, с которым, как пишет газета, у министра роман, взяли под прямой контроль управление министерством, отстраняя кадровых сотрудников и преследуя несогласных. В частности, они добивались выдачи политическим назначенцам служебных удостоверений и табельного оружия, а также давили на юристов, требуя подписать нужные им документы. Один из отказавшихся был отправлен в неоплачиваемый отпуск, утверждает WSJ.

По данным издания, Ноэм отслеживала частоту своих появлений в эфире в сравнении с бывшим и.о. Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) Томом Хоманом и требовала от помощников добиваться, чтобы ее приглашали на телевидение чаще.

Она потратила $200 млн на рекламную кампанию, в которой лично призывала мигрантов «уехать немедленно». Такая кампания вызвала раздражение президента США Дональда Трампа, поинтересовавшегося, откуда взяты эти средства, отметила газета. Внутренние совещания с руководителями ведомств Ноэм называет «заседаниями кабинета министров», что сотрудники расценивают как признак ее президентских амбиций, пишет WSJ.

Министр внутренней безопасности США Ноэм попала в больницу в Вашингтоне
Политика
Кристи Ноэм

Несколько высокопоставленных чиновников назвали Министерство внутренней безопасности при Ноэм «самой большой головной болью» второго срока Трампа, передает WSJ.

В октябре 2025 года Washington Post сообщила, что береговая охрана США запланировала приобрести два самолета Gulfstream за $200 млн для перелетов Ноэм, а также других высокопоставленных чиновников возглавляемого ей министерства. The New York Times (NYT) сообщила, что джеты обошлись в $172 млн. По данным издания, в департаменте оправдали покупку самолетов соображениями безопасности. Однако для демократов и критиков Ноэм, пишет NYT, это стало очередным примером ее расточительности, которую они отмечали на протяжении всей ее карьеры.

Кристи Ноэм занимает пост министра внутренней безопасности США в администрации Трампа с января прошлого года. С 2019 года она была губернатором Южной Дакоты, а с 2011-го представляла единый избирательный округ Южной Дакоты в конгрессе США.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Егор Алимов
Министерство внутренней безопасности США злоупотребление полномочиями министр
Погранслужба США решила отозвать из Миннеаполиса 700 агентов ICE
Политика
«Долой ICE», первая премия Спилберга и успех Ламара. Кто получил «Грэмми»
Общество
Что такое ICE в США: задачи службы и скандалы вокруг нее
База знаний
