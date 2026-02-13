WSJ описала хаос в Министерстве безопасности США при Кристи Ноэм

Ноэм, возглавляющая Министерство внутренней безопасности США с января прошлого года, стала «самой большой головной болью» второго срока Трампа, сообщили американские чиновники. WSJ описала, как министр злоупотребляла властью

Кристи Ноэм (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Пребывание Кристи Ноэм на посту главы Министерства внутренней безопасности было отмечено потрясениями и личной враждой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.

Ноэм и ее главный советник Кори Левандовски, с которым, как пишет газета, у министра роман, взяли под прямой контроль управление министерством, отстраняя кадровых сотрудников и преследуя несогласных. В частности, они добивались выдачи политическим назначенцам служебных удостоверений и табельного оружия, а также давили на юристов, требуя подписать нужные им документы. Один из отказавшихся был отправлен в неоплачиваемый отпуск, утверждает WSJ.

По данным издания, Ноэм отслеживала частоту своих появлений в эфире в сравнении с бывшим и.о. Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) Томом Хоманом и требовала от помощников добиваться, чтобы ее приглашали на телевидение чаще.

Она потратила $200 млн на рекламную кампанию, в которой лично призывала мигрантов «уехать немедленно». Такая кампания вызвала раздражение президента США Дональда Трампа, поинтересовавшегося, откуда взяты эти средства, отметила газета. Внутренние совещания с руководителями ведомств Ноэм называет «заседаниями кабинета министров», что сотрудники расценивают как признак ее президентских амбиций, пишет WSJ.

Несколько высокопоставленных чиновников назвали Министерство внутренней безопасности при Ноэм «самой большой головной болью» второго срока Трампа, передает WSJ.

В октябре 2025 года Washington Post сообщила, что береговая охрана США запланировала приобрести два самолета Gulfstream за $200 млн для перелетов Ноэм, а также других высокопоставленных чиновников возглавляемого ей министерства. The New York Times (NYT) сообщила, что джеты обошлись в $172 млн. По данным издания, в департаменте оправдали покупку самолетов соображениями безопасности. Однако для демократов и критиков Ноэм, пишет NYT, это стало очередным примером ее расточительности, которую они отмечали на протяжении всей ее карьеры.

Кристи Ноэм занимает пост министра внутренней безопасности США в администрации Трампа с января прошлого года. С 2019 года она была губернатором Южной Дакоты, а с 2011-го представляла единый избирательный округ Южной Дакоты в конгрессе США.