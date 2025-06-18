Министр внутренней безопасности США Ноэм попала в больницу в Вашингтоне
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм оказалась в больнице в Вашингтоне из-за аллергии, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Триша Маклафлин.
«У министра Ноэм сегодня была аллергическая реакция. Ее доставили в больницу из-за крайней необходимости. Она в сознании и идет на поправку», — сказала она.
На что именно у политика была аллергия, телеканал не уточнил.
Кристи Ноэм 53 года, ее назначили на пост министра внутренней безопасности американского президента Дональда Трампа через несколько дней после его избрания на второй срок. На эту должность Сенат США утвердил Ноэм в конце января 2025 года.
Она также курирует Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Ранее Ноэм занимала пост губернатора Южной Дакоты и представляла штат в Конгрессе.
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