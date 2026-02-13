Опрос показал рост ожиданий на Западе скорой мировой войны

Наибольшую обеспокоенность проявили респонденты из США (46%) и Британии (43%). При этом не менее 30% опрошенных из США, Британии, Франции и Канады считают вероятным применение ядерного оружия в войне в ближайшие пять лет

Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Значительная часть жителей США, Канады, Франции и Великобритании считают начало третьей мировой войны в ближайшие пять лет наиболее вероятным, пишет Politico, проанализировав результаты последнего опроса Public First.

Доля респондентов, которые видят риски возникновения нового глобального конфликта, резко выросла с марта 2025 года. «Изменившееся менее чем за год отношение западной общественности отражает резкий переход к более небезопасному миру, где война считается вероятной, а альянсы нестабильны», — заявил руководитель отдела опросов общественного мнения Public First Себ Райд.

Динамика особенно заметно в Великобритании: там 43% опрошенных считают, что новая мировая война «вероятна» или «весьма вероятна» к 2031 году (по сравнению с 30% в марте 2025 года). То же самое думают и почти половина американцев — 46% (по сравнению с 38% в прошлом году). Из пяти западных стран, участвовавших в опросе, только жители Германии скептично относятся к вероятности третьей мировой в ближайшие годы.

Кроме того, не менее трети опрошенных в США, Великобритании, Франции и Канаде считают «вероятным» или «весьма вероятным» применение ядерного оружия в войне в ближайшие пять лет.

В онлайн-опросе приняли участие 10 289 респондентов, или не менее 2 тыс. в каждой из стран — США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии. Исследование проводилось с 6 по 9 февраля.

Обеспокоенность растущим риском глобальной войны связана с конфликтом России и Украины, а также с американскими военными действиями в Иране, Сирии, Венесуэле и Африке при президенте США Дональде Трампе.

Согласно опросу, Россию видят главной угрозой миру в Европе. Канадцы же считают, что наибольшую угрозу безопасности представляют США. Во Франции, Германии и Великобритании в этом отношении США отдали второе место, а третье — Китаю.

Большинство избирателей во Франции, Германии, Великобритании и Канаде, особенно в двух последних, также считают, что тратить на оборону нужно больше.

При этом, несмотря на растущую обеспокоенность угрозой глобальной войны, исследование выявило, что не все граждане указанных стран готовы к жертвам ради роста оборонных расходов. Общественная поддержка резко падает в связи с возможными требованиями дополнительных госдолгов, сокращения ряда услуг и повышения налогов.

Французы и немцы реже поддерживают увеличение оборонных трат с учетом компромиссов — поддержка составляет 28 и 24% соответственно.

Опрос также выявил скептическое отношение к созданию постоянной армии Евросоюза под единым командованием. Идею поддержали лишь 22% немцев и 17% французов. Обязательная военная служба популярнее всего в Германии и Франции, где за нее выступили около половины опрошенных.

«Наши данные показывают, что растущая тревога из-за войны не дает лидерам карт-бланш на оборонные траты», — подчеркивал тогда Райд. В 2025 году 40% французов и 37% немцев одобряли рост оборонных бюджетов с оговорками на компромиссы, остальные были против.

Российские власти подчеркивали, что Москва не представляет угрозы для стран НАТО. По словам президента Владимира Путина, политики в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией.