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Эксклюзив

Кабмин не поддержал предложение штрафовать за призывы к домашнему насилию

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект «Новых людей» о штрафах за публичное оправдание или пропаганду домашнего насилия. Кабмин посчитал, что существующих норм о запрете пропаганды насилия достаточно
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Правительство не поддержало законодательную инициативу, подготовленную депутатом фракции «Новые люди» Ксенией Горячевой, о введении административной ответственности за публичное оправдание семейно-бытового насилия или пропаганду его применения. Об этом говорится в ответе правительства депутату (есть в распоряжении РБК).

Законопроект на отзыв правительства «Новые люди» направили в декабре 2024-го. Под семейно-бытовым насилием в документе предлагается понимать «умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания и имущественного вреда, в отношении близких родственников». Размер штрафа депутаты фракции предложили установить в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Штрафы не предполагалось распространяться на демонстрацию семейно-бытового насилия в произведениях науки, литературы и искусства, при которых формируется негативное отношение к этому явлению и отсутствуют признаки его оправдания.

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Действующее законодательство уже содержит запреты распространения информации, обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и жестокости либо побуждающей осуществлять насильственные действия в отношении любых лиц, сказано в ответе кабмина. В частности, запреты прописаны в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в законах «О рекламе» и «О средствах массовой информации». Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за нарушение запретов на распространение такой информации. Так, нарушение законодательства о защите детей от причиняющей вред их здоровью информации предусматривает штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб. для физических лиц и от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для юридических.

Несмотря на отрицательный отзыв правительства, депутат Горячева намерена внести законопроект на рассмотрение Госдумы. «Когда кто-то публично говорит, что бить близких — это нормально, он не просто высказывает мнение, он создает атмосферу безнаказанности. Домашнее насилие начинается с оправдания, и мы не должны позволять легализовать его словами», — заявила РБК Горячева.

В июне исследовательская компания Russian Field и «Новые люди» опубликовали результаты опроса об отношении россиян к появлению закона о домашнем насилии. Принятие такого закона поддержали 89% участников опроса Russian Field, еще 6% участников опроса ответили отрицательно, 4% затруднились с ответом и 1% респондентов ответили по-другому (в опросе указывалось, что под этим понимаются варианты «он уже есть» и «зависит от содержания»). В пользу принятия такого закона высказалось почти все опрошенные женщины (95%), среди мужчин поддерживающих меньше (83%).

В 2017 году президент Владимир Путин подписал закон, декриминализирующий семейные побои. Если такие побои совершены впервые, они были переведены из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.

Дискуссия о необходимости принятия в России закона о домашнем насилии продолжается много лет. Законопроекты на эту тему появлялись в 2016 и 2017 годах. Летом 2020 года председатель Совфеда Валентина Матвиенко говорила, что «трудно найти компромисс в хорошем смысле слова» и «свести непримиримые точки зрения», а осенью 2021 года — что по закону есть «радикальные точки зрения».

В июне прошлого года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что российские власти должны вернуться к вопросу об ответственности за домашнее насилие и распространить положительный опыт центров содержания пострадавших. По ее мнению, нужно «законодательно все-таки поднимать, возвращаться к ответственности за именно насилие в семье, причинение морального и другого вреда».

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Мария Лисицына Мария Лисицына
домашнее насилие Новые люди законопроект правительство
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