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Политика ,  
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на вокзале в Пскове

ФСБ: в Пскове предотвращен теракт на вокзале
По данным спецслужбы, выходцы из Центральной Азии хотели взорвать здание вокзала, а потом уехать за рубеж. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем, заявили в ФСБ
ЖД Вокзал в&nbsp;Пскове
ЖД Вокзал в Пскове (Фото: Михаил Мордасов / ТАСС)

В Пскове предотвращен террористический акт, который члены ячейки международной террористической организации планировали устроить на железнодорожном вокзале, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

По данным ведомства, в ячейке состояли граждане одной из стран Центральной Азии. По заданию находящегося за рубежом представителя террористической организации они планировали взорвать здание железнодорожного вокзала и после этого уехать в одну из стран Ближнего Востока.

«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — говорится в сообщении спецслужбы.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В декабре Национальный антитеррористический комитет сообщал, что за 2024 год в России было предотвращено 190 терактов, нейтрализованы 38 и задержаны свыше 1,7 тыс. человек. По данным НАК, пресечено 2,7 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъяты более 100 тыс. единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тыс. взрывных устройств.

С начала 2025 года в России предотвратили 23 теракта, 11 февраля сообщал глава ФСБ Александр Бортников. Речь, по его словам, идет об атаках, которые планировали совершить украинские спецслужбы. Бортников заявил, что целями для терактов были выбраны объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов.

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ФСБ предотвращение теракта Псков террористическая организация
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