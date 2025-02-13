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Военная операция на Украине ,  
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Economist узнал о реакции властей Украины из-за разговора Путина и Трампа

The Economist: разговор Трампа и Путина расстроил украинских чиновников
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Американские власти не консультировались с украинскими властями по поводу времени или содержания разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет The Economist.

Это, по их словам, показывает разрыв с прежней политикой администрации Джо Байдена — «ничего об Украине без Украины». При этом раньше велись контакты между Белым домом и Кремлем, указало издание.

«Я думаю, что все решится без Украины», — заявил один из украинских чиновников изданию. По его словам, «Украина в полной заднице. И Европа, кстати, тоже».

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О том, что в Европе опасаются, что Трамп потребует от Евросоюза оплатить восстановление Украины и разместить миротворцев для контроля за соблюдением мирного соглашения, писала ранее и Financial Times.

«Американцы не видят роли Европы в решении важных геополитических вопросов, связанных с войной», — заявил один из источников. По его словам, Трамп «видит в нас деньги», но непонятно, какое место за столом переговоров будет предложено в обмен на это.

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