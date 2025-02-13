Генпрокуратура признала нежелательной «Ассоциацию свободных россиян»
Португальская Associaҫa͂o de russos livres («Ассоциация свободных россиян») признана нежелательной организацией, сообщила Генпрокуратура.
«Основавшие ее в 2022 году эмигранты из России открыто выступают за свержение власти в РФ, против специальной военной операции, собирают деньги для ВСУ. Активными членами являются бывшие участники протестных акций в нашей стране», — заявило надзорное ведомство.
Кроме того, активное участие в работе организации принимают «лица, занимающиеся антироссийской пропагандой и продвигающие идеи ЛГБТ-сообщества» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), считают в прокуратуре.
Партнером «Ассоциации свободных россиян» выступает объединение «Гражданский совет» (признано нежелательным в России), которое занимается вербовкой и помощью «Легиону «Свобода России» и «Сибирскому батальону» (запрещенные в России террористические организации), которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.
На сайте «Ассоциации свободных россиян» сказано, что организация занимается поддержкой политзаключенных, организацией митингов, и «помощью в борьбе с пропагандой».
Статус нежелательной организации присваивается на основании решения Генпрокуратуры, а перечень ведет Минюст. Сейчас в реестре министерства упомянуты 205 организаций, в последний раз список обновлялся 7 февраля.
В начале февраля нежелательной стала норвежская неправительственная организация The Independent Barents Observer AS, которая владеет интернет-изданием The Barents Observer. «Значительная часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. Примечательно, что их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане Российской Федерации, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов», — говорилось в сообщении Генпрокуратуры.
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