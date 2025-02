Генпрокуратура признала нежелательной «Ассоциацию свободных россиян»

Организацию Associaҫa͂o de russos livres основали в Португалии российские эмигранты. Они выступают за смену власти в России и против военных действий на Украине

Фото: Андрей Любимов / РБК

Португальская Associaҫa͂o de russos livres («Ассоциация свободных россиян») признана нежелательной организацией, сообщила Генпрокуратура.

«Основавшие ее в 2022 году эмигранты из России открыто выступают за свержение власти в РФ, против специальной военной операции, собирают деньги для ВСУ. Активными членами являются бывшие участники протестных акций в нашей стране», — заявило надзорное ведомство.

Кроме того, активное участие в работе организации принимают «лица, занимающиеся антироссийской пропагандой и продвигающие идеи ЛГБТ-сообщества» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), считают в прокуратуре.

Партнером «Ассоциации свободных россиян» выступает объединение «Гражданский совет» (признано нежелательным в России), которое занимается вербовкой и помощью «Легиону «Свобода России» и «Сибирскому батальону» (запрещенные в России террористические организации), которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.

На сайте «Ассоциации свободных россиян» сказано, что организация занимается поддержкой политзаключенных, организацией митингов, и «помощью в борьбе с пропагандой».

Статус нежелательной организации присваивается на основании решения Генпрокуратуры, а перечень ведет Минюст. Сейчас в реестре министерства упомянуты 205 организаций, в последний раз список обновлялся 7 февраля.

В начале февраля нежелательной стала норвежская неправительственная организация The Independent Barents Observer AS, которая владеет интернет-изданием The Barents Observer. «Значительная часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. Примечательно, что их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане Российской Федерации, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов», — говорилось в сообщении Генпрокуратуры.