 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Генпрокуратура признала нежелательной «Ассоциацию свободных россиян»

Сюжет
Военная операция на Украине
Организацию Associaҫa͂o de russos livres основали в Португалии российские эмигранты. Они выступают за смену власти в России и против военных действий на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Португальская Associaҫa͂o de russos livres («Ассоциация свободных россиян») признана нежелательной организацией, сообщила Генпрокуратура.

«Основавшие ее в 2022 году эмигранты из России открыто выступают за свержение власти в РФ, против специальной военной операции, собирают деньги для ВСУ. Активными членами являются бывшие участники протестных акций в нашей стране», — заявило надзорное ведомство.

Кроме того, активное участие в работе организации принимают «лица, занимающиеся антироссийской пропагандой и продвигающие идеи ЛГБТ-сообщества» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), считают в прокуратуре.

Телеведущая Курбангалеева сообщила, что Россия потребовала ее выдать
Политика
Фарида Курбангалеева

Партнером «Ассоциации свободных россиян» выступает объединение «Гражданский совет» (признано нежелательным в России), которое занимается вербовкой и помощью «Легиону «Свобода России» и «Сибирскому батальону» (запрещенные в России террористические организации), которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.

На сайте «Ассоциации свободных россиян» сказано, что организация занимается поддержкой политзаключенных, организацией митингов, и «помощью в борьбе с пропагандой».

Статус нежелательной организации присваивается на основании решения Генпрокуратуры, а перечень ведет Минюст. Сейчас в реестре министерства упомянуты 205 организаций, в последний раз список обновлялся 7 февраля.

В начале февраля нежелательной стала норвежская неправительственная организация The Independent Barents Observer AS, которая владеет интернет-изданием The Barents Observer. «Значительная часть публикуемых материалов имеет ярко выраженную антироссийскую направленность. Примечательно, что их подготовкой занимаются покинувшие страну граждане Российской Федерации, включенные в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов», — говорилось в сообщении Генпрокуратуры.

Читайте РБК в Telegram.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Генпрокуратура Португалия нежелательные организации
Материалы по теме
«Ведомости» узнали, что Генпрокуратура оспорила решение по Домодедово
Бизнес
На Чичваркина составили протокол за участие в нежелательной организации
Политика
Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Панюшкина и экс-профессора ВШЭ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
Медведев призвал США осознать ценность контактов с РоссиейПолитика, 09:58
Почему постоянные блэкауты не мешают популярности электрокаров в ЭквадореPro, 09:46
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:45
Главный соперник Овечкина стал лучшим игроком первого матча четырех нацийСпорт, 09:34
Аренда жилья в мегаполисах активизировалась после новогоднего затишьяНедвижимость, 09:33
В Театре Ермоловой опровергли информацию о раке у Олега МеньшиковаОбщество, 09:29
Росреестр сообщил о снижении спроса на ипотеку в Москве за годНедвижимость, 09:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генпрокуратура признала нежелательной «Ассоциацию свободных россиян»Политика, 09:24
Кто может закрыть ресторан: разбор проверок в общепите в 2025 годуPro, 09:21
В МИДе выступили против размещения сил НАТО на Украине «под любой ширмой»Политика, 09:16
Жителя Амурской области приговорили к 9 годам за подготовку терактаОбщество, 09:09
Насколько страны НАТО увеличили расходы на оборону. ИнфографикаПолитика, 09:00
Ухватиться за ставку: как заработать на длинных ОФЗ благодаря политике ЦБPro, 08:48
Bloomberg описал «кошмарный» для Украины вариант завершения конфликтаПолитика, 08:48