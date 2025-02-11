Телеведущая Курбангалеева сообщила, что Россия потребовала ее выдать
Генпрокуратура России потребовала экстрадиции бывшей ведущей «России 1» Фариды Курбангалеевой (признана российским Минюстом иноагентом) из Чехии, об этом она сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
По словам Курбангалеевой, она получила соответствующее письмо от чешской полиции. Дело об экстрадиции рассмотрит Городской суд Праги, бывшей журналистке назначили адвоката.
РБК направил запрос в Генпрокуратуру России.
В России она обвиняется в публичном оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. Суд заочно арестовал экс-ведущую, МВД объявило в федеральный и международный розыск, а Росфинмониторинг внес в реестр «экстремистов и террористов».
признал Курбангалееву иноагентом из-за критики военной операции на Украине и распространения «недостоверной информации о решениях российских властей», а также сведений, «направленных на формирование негативного образа вооруженных сил». Позднее в ведомстве заявили о работе журналистки над проектом, финансируемым спецслужбами Великобритании. Она безуспешно попыталась обжаловать включение в реестр иноагентов.
Курбангалеева — уроженка Казани, с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан», а до 2014 года была ведущей программы «Вести» на «России-1». В Праге она проживает с 2018-го, ведет собственный канал на YouTube, а уголовные дела в России считает «высосанными из пальца».
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