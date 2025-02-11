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Телеведущая Курбангалеева сообщила, что Россия потребовала ее выдать

Телеведущая Курбангалеева сообщила, что Россия потребовала от Чехии ее выдачи
Экс-ведущая «России-1» сообщила о требовании российской Генпрокуратуры ее экстрадиции из Чехии. Она стала фигуранткой дел об оправдании терроризма и «фейках» об армии, суд заочно арестовал журналистку
Фарида Курбангалеева
Фарида Курбангалеева (Фото: Фарида Курбангалеева / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Генпрокуратура России потребовала экстрадиции бывшей ведущей «России 1» Фариды Курбангалеевой (признана российским Минюстом иноагентом) из Чехии, об этом она сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Курбангалеевой, она получила соответствующее письмо от чешской полиции. Дело об экстрадиции рассмотрит Городской суд Праги, бывшей журналистке назначили адвоката.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру России.

В России она обвиняется в публичном оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. Суд заочно арестовал экс-ведущую, МВД объявило в федеральный и международный розыск, а Росфинмониторинг внес в реестр «экстремистов и террористов».

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Фарида Курбангалеева
В июне 2024 года Минюст России признал Курбангалееву иноагентом из-за критики военной операции на Украине и распространения «недостоверной информации о решениях российских властей», а также сведений, «направленных на формирование негативного образа вооруженных сил». Позднее в ведомстве заявили о работе журналистки над проектом, финансируемым спецслужбами Великобритании. Она безуспешно попыталась обжаловать включение в реестр иноагентов.

Курбангалеева — уроженка Казани, с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан», а до 2014 года была ведущей программы «Вести» на «России-1». В Праге она проживает с 2018-го, ведет собственный канал на YouTube, а уголовные дела в России считает «высосанными из пальца».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Ольга Ваганова
Россия Чехия экстрадиция Генпрокуратура оправдание терроризма журналист Вести
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