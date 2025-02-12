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Обмен заключенными ,  
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Белый дом подтвердил, что США освободят Винника

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Обмен заключенными
США освободят Винника после того, Россия передала американской стороне осужденного за контрабанду наркотиков американца Фогеля. Вашингтон обвинил россиянина в отмывании средств через основанную им биржу BTC-e
Александр Винник
Александр Винник (Фото: Alexandros Avramidis / Reuters)

США освободят россиянина Александра Винника и передадут России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляцию вел C-Span.

«Как вам известно, мы подтвердили, что Россия скоро заберет Александра Винника домой», — сказала Левитт. По ее словам, Винник «лишился $100 млн, полученных в результате своих незаконных действий».

Она также подтвердила, что три человека были освобождены из заключения в Белоруссии, среди них — американец.

Французский адвокат Винника Фредерик Бело заявил РБК, что этим летом посещал россиянина в тюрьме Санта-Рита и он был «в очень плохой ситуации». «Я встречал многих людей в США, которые настаивали на том, чтобы его включили в следующий обмен. Я встречался с адвокатами Марка Фогеля, которые мне очень помогли. Это настоящее облегчение для моего клиента и его семьи», — отметил Бело.

Винник был передан России в обмен на американского учителя Марка Фогеля, в 2022 году приговоренного к 14 годам тюрьмы за контрабанду и хранение наркотических средств. 11 февраля Фогель покинул Россию на частном самолете, принадлежащем спецпосланнику президента США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. По данным Fox News, эмиссар и близкий друг американского лидера перед этим провел 3,5-часовые переговоры с президентом Владимиром Путиным. В ночь на 12 февраля Фогель вернулся в США и был принят в Белом доме.

Белый дом подтвердил, что США освободят Винника
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В администрации Трампа заявили, что освобождение американского гражданина было односторонним решением и «жестом доброй воли» со стороны Москвы. В ответ в Вашингтоне приняли решение освободить из-под стражи россиянина, осужденного в США за ненасильственное преступление. В Кремле вслед за этим также заявили, что «на днях» будет освобожден находящийся в американской тюрьме гражданин России, но не раскрыли его имя.

За что Винник сидел в американской тюрьме

Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года во время отдыха в Греции по запросу США. Американские власти обвиняют россиянина в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через основанную им биржу BTC-e. Платформа входила в топ-20 крупнейших криптобирж мира и была самой популярной у русскоязычных пользователей, однако летом 2017-го сервис был закрыт, а находившиеся в США серверы и активы были арестованы ФБР. По версии американского следствия, эта биржа использовалась для легализации доходов от преступной деятельности, включая хакерские атаки и торговлю наркотиками. Винника также подозревали в причастности к взлому японской биржи Mt. Gox.

США передадут Винника в обмен на освобожденного Россией Фогеля
Политика
Александр&nbsp;Винник

Греческие суды одобрили американский, французский и российский запросы об экстрадиции Винника (в России против него также были возбуждены два уголовных дела о мошенничестве). Однако Афины приняли решение экстрадировать россиянина во Францию: в январе 2020 года он был экстрадирован во Францию, власти которой подозревали россиянина в вымогательствах при помощи вируса Locky, хищении личных данных и отмывании денег через BTC-e. Пострадавшими были признаны 5,7 тыс. человек по всему миру. В декабре 2020 года французский суд приговорил Винника к пяти годам тюрьмы, признав его частично виновным в отмывании денег (остальные обвинения были сняты).

Летом 2022 году он должен был выйти на свободу после истечения срока заключения во французской тюрьме. Но Париж удовлетворил запрос Греции на экстрадицию россиянина, а Афины уже передали его Соединенным Штатам. В начале мая 2024 года Винник частично признал свою вину и заключил сделку с американским следствием. По словам его адвоката Аркадия Буха, если бы россиянина признали виновным по всем пунктам, ему могло грозить 200 лет тюрьмы; сделка помогла сократить срок менее чем до десяти лет. Вынесение приговора было запланировано на 27 июня 2025 года.

Находясь под стражей, Винник неоднократно объявлял голодовки и жаловался на условия содержания. Его супруга умерла от опухоли мозга в 2020 году, у пары остались двое несовершеннолетних детей. Винник часто фигурировал в качестве одного из претендентов на обмен заключенными между Россией и США, в том числе на баскетболистку Бриттни Грайнер (в декабре 2022 года ее обменяли на Виктора Бута). Винник мог быть включен и в масштабный обмен заключенными, в рамках которого в августе 2024 года на свободу вышли 26 человек. По словам Александра Буха, этого не произошло из-за того, что по делу его подзащитного не был вынесен приговор.

Возможны ли новые обмены заключенными между США и Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что освобождение американских граждан, находящихся в иностранных тюрьмах, — один из главных приоритетов новой администрации. После обмена в российских тюрьмах остаются по меньшей мере восемь граждан США: Ксения Карелина (также имеет российское гражданство), Юджин Спектор, Гордон Блэк, Майкл Трэвис Лик, Роберт Вудленд (Романов), Дэниел Джозеф Шнайдер, Джозеф Татер и Дэвид Барнс.

Вскоре после августовского обмена тогдашний посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что в американских тюрьмах содержатся 62 россиянина, включая экстрадированных из третьих стран, подобно Виннику. Единого перечня россиян нет, но из заявлений американских и российских властей, а также из сообщений СМИ известны имена и обстоятельства дел части из них:

  • Антон Вихарев — в марте 2024 года осужден на 15 лет за мошенничество и кражу личных данных граждан США;
  • Евгений Никулин — в 2020-м приговорен к семи годам и четырем месяцам тюрьмы за киберпреступления;
  • Роман Стерлингов — в ноябре 2024 года осужден на 12 с половиной лет за отмывание средств при помощи онлайн-сервиса Bitcoin Fog;
  • Максим Марченко — в июле 2024-го приговорен к трем годам заключения за незаконную закупку американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских покупателей.

Кроме того, ряд россиян содержатся под стражей на время следствия — в основном их обвиняют в киберпреступлениях, отмывании денег и обходе санкций.

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Александр Винник Стив Уиткофф США обмен заключенными
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