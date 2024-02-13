В Рамалле выразили сожаление, что ХАМАС предпочел Катар вместо России

Рамалла назвала Москву своим «искренним другом и сторонником» и выразила сожаление, что ХАМАС решил не обращаться к Москве за посредничеством в конфликте с Израилем

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Отношения между Россией и Палестиной носят стратегический характер, и Рамалла считает Москву опорой в своей борьбе за существование, заявил РБК директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади (ООП контролирует часть Палестины — Западный берег реки Иордан, штаб-квартира находится в Рамалле).

«Мы считаем наших российских друзей реальной опорой нашей борьбы», — рассказал политик в кулуарах XIII Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, российский и палестинский лидеры проводят регулярные телефонные разговоры.

Абдулхади отметил, что Москва поддерживает палестинцев «в любой ситуации» и ее посредничество в урегулировании конфликта в секторе Газа было бы крайне эффективно. Однако ХАМАС, который контролирует эксклав, предпочел обратиться за помощью к Катару. «Мы в свою очередь считаем, что Россия — наш искренний друг и сторонник и возлагаем большие надежды», — заявил глава политдепартамента ООП, контролирующей Западный берег реки Иордан.

Политик также допустил, что в «самом обозримом будущем» может состояться визит в Москву президента Палестины Махмуда Аббаса, который планировался еще осенью 2023 года, но был перенесен. «По моим оценкам, в течение нескольких недель», — заявил он.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия всегда выступала за создание суверенного государства Палестина. Такую позицию Москва заняла не сейчас, она складывалась на протяжении десятилетий, отметил он.

В конце января, после заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Газе, глава МИД России Сергей Лавров предложил организовать министерские консультации, а затем и международную конференцию по созданию палестинского государства. Целями таких международных переговоров должны стать провозглашение независимости Палестины, разработка механизмов безопасности Израиля и нормализация его отношений с арабским миром, пояснил министр.