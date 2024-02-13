 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 
Эксклюзив

В Рамалле выразили сожаление, что ХАМАС предпочел Катар вместо России

Представитель ООП Абдулхади: Палестина считает Россию опорой в своей борьбе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Рамалла назвала Москву своим «искренним другом и сторонником» и выразила сожаление, что ХАМАС решил не обращаться к Москве за посредничеством в конфликте с Израилем
Фото: Saleh Salem / Reuters
Фото: Saleh Salem / Reuters

Отношения между Россией и Палестиной носят стратегический характер, и Рамалла считает Москву опорой в своей борьбе за существование, заявил РБК директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади (ООП контролирует часть Палестины — Западный берег реки Иордан, штаб-квартира находится в Рамалле).

«Мы считаем наших российских друзей реальной опорой нашей борьбы», — рассказал политик в кулуарах XIII Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, российский и палестинский лидеры проводят регулярные телефонные разговоры.

Абдулхади отметил, что Москва поддерживает палестинцев «в любой ситуации» и ее посредничество в урегулировании конфликта в секторе Газа было бы крайне эффективно. Однако ХАМАС, который контролирует эксклав, предпочел обратиться за помощью к Катару. «Мы в свою очередь считаем, что Россия — наш искренний друг и сторонник и возлагаем большие надежды», — заявил глава политдепартамента ООП, контролирующей Западный берег реки Иордан.

Лавров предложил министерские переговоры по созданию Палестины
Политика
Сергей Лавров

Политик также допустил, что в «самом обозримом будущем» может состояться визит в Москву президента Палестины Махмуда Аббаса, который планировался еще осенью 2023 года, но был перенесен. «По моим оценкам, в течение нескольких недель», — заявил он.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия всегда выступала за создание суверенного государства Палестина. Такую позицию Москва заняла не сейчас, она складывалась на протяжении десятилетий, отметил он.

В конце января, после заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Газе, глава МИД России Сергей Лавров предложил организовать министерские консультации, а затем и международную конференцию по созданию палестинского государства. Целями таких международных переговоров должны стать провозглашение независимости Палестины, разработка механизмов безопасности Израиля и нормализация его отношений с арабским миром, пояснил министр.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Палестина Россия Махмуд Аббас палестино-израильский конфликт ХАМАС Катар
Материалы по теме
Палестина призвала не допустить наступления Израиля на Рафах
Политика
США задумались об отставке лидера Палестины и арабских миротворцах
Политика
Лавров предложил министерские переговоры по созданию Палестины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 16:24
Житель Северной Осетии, выпивший уксус вместо минералки, умер в больнице Общество, 16:37
Чего предприниматели хотят от банков. Карточки РБК и БСПБ, 16:35
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина Политика, 16:35
Медведчук рассказал подробности своего обмена в 2022 году Политика, 16:33
Больной раком Эрикссон станет тренером команды легенд «Ливерпуля» Спорт, 16:29
Расписки X5 Group обновили максимум с октября 2021 года Инвестиции, 16:29
Какой софт использовать для корпоративных коммуникаций РБК и МойОфис, 16:14
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин поручил включить Шебекино в особую экономическую зону Политика, 16:11
ГД одобрила проект, обязывающий нотариусов сообщать наследникам о долгах Недвижимость, 16:11
С чего начинать тренировку, чтобы даже короткое занятие было эффективным Pro, 16:09
Главу первоуральского «Водоканала» задержали на совещании в прокуратуре Общество, 16:07
Трейдеры опционами поставили на биткоин выше $65 тыс. Крипто, 16:03
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсии в Ленобласти Политика, 16:03
Мосбиржа сообщила о переносе начала торгов акциями «Диасофт» Инвестиции, 16:01