«Конкорд» показал видео с заявлением «казненного» участника ЧВК «Вагнер»

На кадрах мужчина заявляет, что был «прощен» после возвращения из украинского плена. Ранее в сети появилось видео с его предположительной казнью. Омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала попросить СК проверить достоверность видео

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Компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» разместила в своем телеграм-канале видео, как утверждается, с заявлением участника ЧВК «Вагнер» Дмитрия Якущенко. Кадры с его предположительной казнью ранее публиковал телеграм-канал Grey Zone.

Мужчина на видео, в описании к которому написано «Дмитрий Якущеко — молодец», рассказывает, что в ЧВК «Вагнер» «у каждого есть право исправить свою ошибку». Он рассказал, что попал в украинский плен и «наговорил» там много разных вещей. По его словам, это был «единственный способ, чтобы выжить».

«Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам, поэтому я был прощен, за что я очень сильно благодарен», — сказал мужчина.

Первую видеозапись с ним в ночь на 13 февраля опубликовал телеграмм-канал Gray Zone. Авторы публикации утверждали, что неоднократно судимый Дмитрий Якущенко «получил шанс на освобождение и искупление грехов», попал в группу ЧВК «Вагнер» и сбежал на сторону противника через четыре дня. В самом ролике показан, как утверждается, сам Якущенко, рассказывающий, что на одной из улиц Днепра получил удар, потерял сознание, а затем оказался в подвале. Дальше неизвестный ударил мужчину кувалдой.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин через свою пресс-службу заявлял, что «не все так печально» и, «если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией». Через час после этого было опубликовано видео с заявлением, как утверждается, Якущенко. Публикацию пресс-службы Пригожина разместил у себя и Grey Zone, написав: «И для тех, кто любит альтернативные концовки в кино».

Член президентского совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила РБК, что направит запрос в Следственный комитет по поводу видео с предположительной казнью участника ЧВК «Вагнер».

«У нас казни — это не просто возврат в Средневековье, это вообще попрание Конституции, попрание всего того, к чему мы шли много-много лет. Конечно, это совершенно чудовищно, что существуют подобные расправы. И самое страшное, что еще может произойти — это то, что люди это будут воспринимать как норму», — сказала она.

Направить обращение в СК из-за видео с казнью пообещала и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. «Внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять», — сказал РБК российский омбудсмен.