«Конкорд» показал видео с заявлением «казненного» участника ЧВК «Вагнер»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Гильермо Абаскаль продлил контракт со «Спартаком» Спорт, 17:23
Эксперты оценили влияние Telegram на акции фразой «как никогда велико» Инвестиции, 17:20
Почему США активизировали охоту на воздушные шары Политика, 17:18
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 17:16
Киев сообщил о получении артиллерийских установок от Дании Политика, 17:15
Курский губернатор рассказал о шести прилетах в село Алексеевка Политика, 17:09
В Иране заявили о готовности ввести безвизовый режим с Россией Политика, 17:02
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Албания и Северная Македония объявили траур из-за землетрясения в Турции Общество, 17:00
АПЛ запретила «Тоттенхэму» заменить Льориса ведущим подкаста на YouTube Спорт, 16:59
В Португалии выявили почти 5 тыс. случаев домогательства к детям в церкви Общество, 16:54
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 16:53
НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки Политика, 16:47
В МОК заявили о широкой поддержке участия России в соревнованиях Спорт, 16:37
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 16:30
Военная операция на Украине ,  
0 

«Конкорд» показал видео с заявлением «казненного» участника ЧВК «Вагнер»

Компания Пригожина опубликовала видео с заявлением «казненного» участника ЧВК «Вагнер»
На кадрах мужчина заявляет, что был «прощен» после возвращения из украинского плена. Ранее в сети появилось видео с его предположительной казнью. Омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала попросить СК проверить достоверность видео

«Конкорд» показал видео с заявлением «казненного» участника ЧВК «Вагнер»
Video

Компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» разместила в своем телеграм-канале видео, как утверждается, с заявлением участника ЧВК «Вагнер» Дмитрия Якущенко. Кадры с его предположительной казнью ранее публиковал телеграм-канал Grey Zone.

Мужчина на видео, в описании к которому написано «Дмитрий Якущеко — молодец», рассказывает, что в ЧВК «Вагнер» «у каждого есть право исправить свою ошибку». Он рассказал, что попал в украинский плен и «наговорил» там много разных вещей. По его словам, это был «единственный способ, чтобы выжить».

«Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам, поэтому я был прощен, за что я очень сильно благодарен», — сказал мужчина.

Первую видеозапись с ним в ночь на 13 февраля опубликовал телеграмм-канал Gray Zone. Авторы публикации утверждали, что неоднократно судимый Дмитрий Якущенко «получил шанс на освобождение и искупление грехов», попал в группу ЧВК «Вагнер» и сбежал на сторону противника через четыре дня. В самом ролике показан, как утверждается, сам Якущенко, рассказывающий, что на одной из улиц Днепра получил удар, потерял сознание, а затем оказался в подвале. Дальше неизвестный ударил мужчину кувалдой.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин через свою пресс-службу заявлял, что «не все так печально» и, «если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией». Через час после этого было опубликовано видео с заявлением, как утверждается, Якущенко. Публикацию пресс-службы Пригожина разместил у себя и Grey Zone, написав: «И для тех, кто любит альтернативные концовки в кино».

Читайте на РБК Pro
Банки каких стран все еще работают с клиентами из России
Компании все меньше смотрят на высшее образование. Что это значит для HR
«Месть» китайских туристов: как возвращение путешествий поддержит отрасль
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере

Член президентского совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила РБК, что направит запрос в Следственный комитет по поводу видео с предположительной казнью участника ЧВК «Вагнер».

«У нас казни — это не просто возврат в Средневековье, это вообще попрание Конституции, попрание всего того, к чему мы шли много-много лет. Конечно, это совершенно чудовищно, что существуют подобные расправы. И самое страшное, что еще может произойти — это то, что люди это будут воспринимать как норму», — сказала она.

Направить обращение в СК из-за видео с казнью пообещала и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. «Внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять», — сказал РБК российский омбудсмен.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Любовь Порываева Любовь Порываева
ЧВК Вагнер Евгений Пригожин казнь Военная операция на Украине Ева Меркачева
Материалы по теме
Клишас ответил Балицкому на призыв ввести смертную казнь в Запорожье
Политика
Зорькин назвал невозможной смертную казнь при нынешней Конституции
Общество
Группа членов СПЧ обратилась к Бастрыкину из-за видео с казнью
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter