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В Израиле 80 тыс. человек вышли на протест против «диктатуры» Нетаньяху

В Израиле 80 тыс. человек вышли на протест против «диктатуры» правительства Нетаньяху
Протесты в израильских городах против спорной реформы судебной системы кабмина Нетаньяху продолжаются седьмую неделю подряд
Фото: Amir Levy / Gerry Images News
Фото: Amir Levy / Gerry Images News

Жители Израиля шестую неделю протестуют против правительства под руководством нового премьера Биньямина Нетаньяху и реформы Верховного суда, которая ослабит судебную власть в стране, пишет Haaretz.

Вечером в субботу, 11 февраля, на улицы вышли более 80 тыс. человек в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и других городах; протесты также впервые за время демонстраций против Нетаньяху прошли на Западном берегу реки Евфрат. Портал отмечает, что демонстранты не расходились несмотря на холодную погоду и сирены воздушной тревоги.

«Землетрясение, которое угрожает разрушить наш дом, не является стихийным бедствием, оно создано человеком», — заявила на демонстрации в Тель-Авиве, где собрались 50 тыс. человек, бывший министр юстиции Израиля Ципни Ливни. Она подчеркнула, что во главе этого «землетрясения» стоят Нетаньяху вместе с соратниками, движимые «местью и ненавистью».

На митинге в Нетании экс-министр обороны Моше Боги Яалон назвал нынешнее правительство Израиля «диктатурой преступников», а также «фашистской, расистской, гомофобной группой людей».

Около 7 тыс. демонстрантов собрались у дома президента Ицхака Герцога, который подвергся критике за сдержанную реакцию на действия Нетяньяху. Протестующие затем прошли маршем от резиденции президента до частного дома премьера, где им преградили путь полицейские.

Акции проходят в Израиле с начала января, после прихода к власти кабмина Нетаньяху. Они начались после того как глава Минюста Ярив Левин предложил судебную реформу, предполагающую, что полномочия Высшего суда справедливости будут ограничены в ситуациях, когда речь идет о законах и решениях правительства; кабмин также получит контроль за отбором судей.

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Оппозиция считает, что реформа угрожает демократическим ценностям Израиля. Как сообщил накануне 12 канал, опрос показал, что более 60% населения хотят, чтобы правительство остановило или отложило ее проведение.

Нетаньяху назвал протесты отказом оппозиции признать его победу на ноябрьских выборах, передает Reuters. В конце января он заявил, что реформа, несмотря на вызванный резонанс, состоится. «В последние дни я слышал опасения по поводу влияния судебной реформы на нашу экономическую устойчивость. Верно как раз обратное <…> Когда реформа пройдет, я убежден, что все увидят, что верховенство закона нетронуто и даже укреплено», — отметил Нетаньяху. О том, что реформа нанесет вред экономике, предупреждал, в частности, глава Центробанка Израиля Амир Ярон.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль протесты Биньямин Нетаньяху судебная реформа
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