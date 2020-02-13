СМИ узнали о проблемах Трампа с поиском переговорщика по ядерному оружию

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Белый дом находится в поисках человека, который займет должность специального посланника для переговоров с Россией по вопросу контроля над вооружениями. Поиски продолжаются с конца прошлого года, однако найти желающего занять эту должность американскому президенту Дональду Трампу до сих пор не удалось. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух бывших американских должностных лиц.

По их словам, помощники Трампа хотят назначить спецпосланника, который будет вести переговоры с Москвой по сокращению ядерных запасов. Как утверждает газета, поиски такого человека могут задержать принятие Трампом решения о продления Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).

Собеседники изданию утверждают, что глава государства может настоять и на том, чтобы назначенный на эту должность также занялся вовлечением Китая в процесс переговоров.

По информации Politico, среди потенциальных претендентов на этот пост назывались глава американской делегации на переговорах с Советским Союзом по СНВ-1 Ричард Берт, помощник министра финансов по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли и Стивен Хэдли, который был помощником по национальной безопасности при экс-президенте США Дордже Буше-младшем.

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