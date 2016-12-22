YouTube попросил удалить эфир «Навальный Live» о Приходько и Дерипаске

YouTube получил уведомление от Роскомнадзора о внесении в реестр запрещенных одного из эфиров на канале «Навальный Live». Видеохостинг попросил команду Навального удалить этот контент, предупредив о возможной блокировке

Алексей Навальный (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Администрация видеохостинга YouTube направила Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального уведомление, в котором попросила удалить запись эфира с YouTube-канала «Навальный Live» от 8 февраля 2018 года. Об этом РБК сообщил юрист ФБК Иван Жданов. Один из фрагментов эфира был посвящен расследованию о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере России Сергее Приходько.

Копию полученного обращения опубликовала на своей странице в Twitter сотрудница ФБК и продюсер канала «Навальный Live» Оксана Баулина. Как сказано в обращении, YouTube получил от Роскомнадзора уведомление, что данный контент нарушает российское законодательство и внесен в реестр запрещенных. «Если вы не удалите контент, компания Google [владеет видеохостингом YouTube], возможно, будет вынуждена его заблокировать», — сказано в обращении видеохостинга.

На прошлой неделе Роскомнадзор внес в реестр запрещенных блог Навального navalny.com, где было опубликовано данное расследование, а также ролик с расследованием на YouTube.

Речь идет о расследовании, опубликованном Навальным 8 февраля. В нем рассказывалось, что Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Расследование было основано на публикациях в Instagram Насти Рыбки, которая также была на яхте, и сведениях из ее книги «Дневник по соблазнению миллиардера».

После выхода расследования Приходько заявил РБК, что считает Навального «политическим неудачником», а его расследование попыткой устроить провокацию. Дерипаска подал на Настю Рыбку в суд за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения.