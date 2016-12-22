YouTube попросил удалить эфир «Навальный Live» о Приходько и Дерипаске

Администрация видеохостинга YouTube направила Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального уведомление, в котором попросила удалить запись эфира с YouTube-канала «Навальный Live» от 8 февраля 2018 года. Об этом РБК сообщил юрист ФБК Иван Жданов. Один из фрагментов эфира был посвящен расследованию о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере России Сергее Приходько.
Копию полученного обращения опубликовала на своей странице в Twitter сотрудница ФБК и продюсер канала «Навальный Live» Оксана Баулина. Как сказано в обращении, YouTube получил от Роскомнадзора уведомление, что данный контент нарушает российское законодательство и внесен в реестр запрещенных. «Если вы не удалите контент, компания Google [владеет видеохостингом YouTube], возможно, будет вынуждена его заблокировать», — сказано в обращении видеохостинга.
На прошлой неделе Роскомнадзор внес в реестр запрещенных блог Навального navalny.com, где было опубликовано данное расследование, а также ролик с расследованием на YouTube.
Речь идет о расследовании, опубликованном Навальным 8 февраля. В нем рассказывалось, что Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Расследование было основано на публикациях в Instagram Насти Рыбки, которая также была на яхте, и сведениях из ее книги «Дневник по соблазнению миллиардера».
После выхода расследования Приходько заявил РБК, что считает Навального «политическим неудачником», а его расследование попыткой устроить провокацию. Дерипаска подал на Настю Рыбку в суд за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения.
В России доступ ко многим роликам блокируется на основании решения суда и требований Роскомнадзора. Кроме того, YouTube может сам блокировать каналы пользователей и отдельные ролики за нарушения внутренних правил хостинга. Так, в январе этого года сервис заблокировал десять русскоязычных каналов. Сообщалось, что причиной могла послужить накрутка просмотров.
- Ролики с канала Алексея Навального YouTube блокирует не в первый раз. Так, в декабре прошлого года на несколько часов было заблокировано видео с призывом политика выйти на акцию протеста 28 января. В самом видеосервисе позже заявили, что многочисленные теги в описании ролика были восприняты как спам, и принесли извинения за ошибочную блокировку.
- В октябре 2017 года Роскомнадзор сообщил, что YouTube и социальная сеть «ВКонтакте» на основании судебных решений удалили противоправную информацию со 187 интернет-страниц, посвященных «зацепингу» (когда едут на поезде, прицепившись снаружи) и «руфингу» (проникновение на крыши зданий, чаще всего высотных).
- В сентябре 2017 года оказался заблокирован YouTube-канал проекта «Движение», рассказывающего о нарушениях правил дорожного движения (несмотря на это, отдельные ролики канала присутствуют в поисковой выдаче и по-прежнему доступны для просмотра). По мнению координатора проекта Андрея Филина, такая мера была связана с публикацией видео о нарушениях ПДД сотрудниками ФСО. YouTube не комментировал причину блокировки.
- В декабре 2016 года на несколько месяцев оказался заблокирован рэп-баттл между Oxxxymiron и ST. Ролик попал в реестр запрещенных страниц Роскомнадзора на основе решения Федеральной налоговой службы. В Роскомнадзоре пояснили, что это было связано с рекламой букмекерской конторы. Доступ к ролику вновь открыли в апреле 2017 года. При этом реклама услуг букмекеров на видео присутствует до сих пор.
- В сентябре 2015 года Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры было заблокировано несколько видеороликов с последним словом Алексея Навального на процессе по «делу «Ив Роше». При этом на некоторых других каналах в YouTube запись речи оппозиционера по-прежнему доступна. Тогда же под блокировку попали несколько роликов о протестных акциях в российских регионах.