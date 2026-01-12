 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Bloomberg рассказал, кто стоит за делом против главы ФРС

По просьбе директора агентства по жилищному финансированию Билла Пулта расследование ранее начали в отношении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук. Ее уволили. Теперь следствие ведут в отношении Пауэлла, которого критиковал Трамп
Джером Пауэлл
Джером Пауэлл (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Инициатором расследования в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла стал директор агентства по жилищному финансированию Билл Пулт, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В то же время высокопоставленный представитель Белого дома сказал, что за повесткой Пауэллу в суд стоит Минюст США, а не Пулт.

Президент США Дональд Трамп, неоднократно критиковавший главу ФРС, 11 января сообщил, что ему ничего не известно о расследовании. В то же время, отмечает агентство, вечером 9 января Пулт прибыл в Палм-Бич во Флориде, где он часто играет гольф в резиденции президента «Мар-а-Лаго». Именно после обращения Пулта в Генеральную прокуратуру ранее расследование дела о мошенничестве началось в отношении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук. Последняя в связи с этим была уволена Трампом, но оспаривает решение через суд.

WSJ рассказала, как «доктрина Донро» Трампа влияет на инвестиции
Финансы
Дональд Трамп

Уголовное расследование против Пауэлла в связи с реконструкцией штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне и его предполагаемыми ложными показаниями о проекте ведет прокуратура округа Колумбия, писала The New York Times. Сам глава ФРС сообщил, что регулятор получил повестки от Минюста США на заседание большого жюри (коллегия присяжных, оценивающих обоснованность предъявления обвинений).

Пауэлл счел такой шаг Минюста продолжением давления со стороны Белого дома. «Угроза предъявления уголовных обвинений является следствием того, что Федеральная резервная система устанавливает процентные ставки, основываясь на том, что будет лучше для общества, а не следуя предпочтениям президента», — считает он.

Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за отказ ускорить снижение кредитной ставки, что, по мнению главы государства, наносит ущерб американской экономике. Президент призывал главу ФРС уйти в отставку, выражал недовольство расходами на реконструкцию здания регулятора, которая обошлась бюджету в $3,1 млрд, и называл такие траты мошенничеством.

Расследование в отношении Пауэлла и повестки в суд вызвали критику среди демократов, а также сенатора-республиканца от Северной Каролины Тома Тиллиса. «Если и оставались какие-то сомнения в том, что советники в администрации Трампа активно добиваются прекращения независимости Федеральной резервной системы, то теперь их не должно быть. Сейчас речь идет о независимости Министерства юстиции и доверии к нему», — сказал Тиллис.

Как отмечает агентство, противодействие со стороны республиканцев может помешать утверждению нового главы ФРС, выбранного Трампом. Среди своих кандидатов на этот пост президент называл главу Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета и бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Джером Пауэлл ФРС расследование Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Шишкарев заявил о беседе в полиции ОАЭ из-за заявления об угрозах
Бизнес
В США начали уголовное расследование в отношении главы ФРС
Политика
В Германии прекратили второе расследование против Усманова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Дипломаты рассказали подробности смертельной аварии на воде в Таиланде Общество, 12:03
Как методика Майерс — Бриггс поможет решить любую рабочую проблему Образование, 11:57
На нефтебазе в Мурманской области вытекло 80 тонн бензина АИ-95 Общество, 11:56
Что такое страховая пенсия: размер в 2026 году и формула расчета Инвестиции, 11:55
Иран обвинил США и Израиль в массовых протестах Политика, 11:53
На курорте Шерегеш закрыли канатную дорогу из-за пожара Общество, 11:51
Последствия нового снегопада в Москве и Подмосковье. Видео Общество, 11:31
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 11:28
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 11:25
Биткоин подорожал на 5% с начала года. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:20
Работа в промышленности: как выбрать компанию с лучшими условиями Тренды, 11:15
За год объем строящегося в России жилья вырос минимально с 2021 года Недвижимость, 11:09
Пора отпустить рычаги: почему бизнесу вреден сильный контрольПодписка на РБК, 11:04