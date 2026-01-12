Bloomberg рассказал, кто стоит за делом против главы ФРС

По просьбе директора агентства по жилищному финансированию Билла Пулта расследование ранее начали в отношении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук. Ее уволили. Теперь следствие ведут в отношении Пауэлла, которого критиковал Трамп

Джером Пауэлл (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Инициатором расследования в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла стал директор агентства по жилищному финансированию Билл Пулт, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В то же время высокопоставленный представитель Белого дома сказал, что за повесткой Пауэллу в суд стоит Минюст США, а не Пулт.

Президент США Дональд Трамп, неоднократно критиковавший главу ФРС, 11 января сообщил, что ему ничего не известно о расследовании. В то же время, отмечает агентство, вечером 9 января Пулт прибыл в Палм-Бич во Флориде, где он часто играет гольф в резиденции президента «Мар-а-Лаго». Именно после обращения Пулта в Генеральную прокуратуру ранее расследование дела о мошенничестве началось в отношении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук. Последняя в связи с этим была уволена Трампом, но оспаривает решение через суд.

Уголовное расследование против Пауэлла в связи с реконструкцией штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне и его предполагаемыми ложными показаниями о проекте ведет прокуратура округа Колумбия, писала The New York Times. Сам глава ФРС сообщил, что регулятор получил повестки от Минюста США на заседание большого жюри (коллегия присяжных, оценивающих обоснованность предъявления обвинений).

Пауэлл счел такой шаг Минюста продолжением давления со стороны Белого дома. «Угроза предъявления уголовных обвинений является следствием того, что Федеральная резервная система устанавливает процентные ставки, основываясь на том, что будет лучше для общества, а не следуя предпочтениям президента», — считает он.

Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за отказ ускорить снижение кредитной ставки, что, по мнению главы государства, наносит ущерб американской экономике. Президент призывал главу ФРС уйти в отставку, выражал недовольство расходами на реконструкцию здания регулятора, которая обошлась бюджету в $3,1 млрд, и называл такие траты мошенничеством.

Расследование в отношении Пауэлла и повестки в суд вызвали критику среди демократов, а также сенатора-республиканца от Северной Каролины Тома Тиллиса. «Если и оставались какие-то сомнения в том, что советники в администрации Трампа активно добиваются прекращения независимости Федеральной резервной системы, то теперь их не должно быть. Сейчас речь идет о независимости Министерства юстиции и доверии к нему», — сказал Тиллис.

Как отмечает агентство, противодействие со стороны республиканцев может помешать утверждению нового главы ФРС, выбранного Трампом. Среди своих кандидатов на этот пост президент называл главу Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета и бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша.