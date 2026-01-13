 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Чиновники администрации США во главе с Вэнсом рассматривают предложение Тегерана о переговорах по ядерной программе, а Трамп больше склоняется к авиаударам по Ирану из-за жесткого подавления протестов
Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Высокопоставленные чиновники Белого дома, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, призывают американского лидера Дональда Трампа к дипломатическому урегулированию с Ираном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сам президент в настоящее время склоняется к тому, чтобы санкционировать военные удары по этой стране из-за жесткого подавления протестов, пишет издание. Об этом же говорится в материале Axios. По его данным, в отличие от Трампа, некоторые сотрудники администрации считают, что удары будут контрпродуктивны. Некоторые чиновники опасаются усиления «пропаганды режима» о том, что протесты организуют США и Израиль, передает WSJ.

В Белом доме рассматривают последнее предложение Тегерана провести переговоры, посвященные ядерной программе, пишет газета. О готовности Ирана начать диалог Трамп заявил журналистам на прошлой неделе. По словам республиканца, встреча организуется, в то же время он допустил «очень сильные» варианты действий в отношении республики до начала переговоров.

Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном
Политика
Дональд Трамп

В минувшие выходные министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи  связался со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоко Стивом Уиткоффом. Источники Axios назвали это попыткой Тегерана снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном и стремлением выиграть время, прежде чем Трамп предпримет дальнейшие шаги. У республиканца на столе различные сценарии, которые включают не только военные удары, но и кибератаки и усиление санкций.

Публично сам Трамп допускал как силовой ответ на разгон протестов, так и дипломатическое урегулирование. 12 января он объявил о введении 25-процентных пошлин против стран, которые сотрудничают с Ираном. О каких государствах речь, республиканец не пояснил. Bloomberg отмечает, что к основным торговым партнерам Исламской Республики относятся Индия, Турция и Китай.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Иран Джеймс Дэвид Вэнс Белый дом
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
