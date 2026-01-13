Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Чиновники администрации США во главе с Вэнсом рассматривают предложение Тегерана о переговорах по ядерной программе, а Трамп больше склоняется к авиаударам по Ирану из-за жесткого подавления протестов

Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Высокопоставленные чиновники Белого дома, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, призывают американского лидера Дональда Трампа к дипломатическому урегулированию с Ираном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сам президент в настоящее время склоняется к тому, чтобы санкционировать военные удары по этой стране из-за жесткого подавления протестов, пишет издание. Об этом же говорится в материале Axios. По его данным, в отличие от Трампа, некоторые сотрудники администрации считают, что удары будут контрпродуктивны. Некоторые чиновники опасаются усиления «пропаганды режима» о том, что протесты организуют США и Израиль, передает WSJ.

В Белом доме рассматривают последнее предложение Тегерана провести переговоры, посвященные ядерной программе, пишет газета. О готовности Ирана начать диалог Трамп заявил журналистам на прошлой неделе. По словам республиканца, встреча организуется, в то же время он допустил «очень сильные» варианты действий в отношении республики до начала переговоров.

В минувшие выходные министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи связался со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоко Стивом Уиткоффом. Источники Axios назвали это попыткой Тегерана снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном и стремлением выиграть время, прежде чем Трамп предпримет дальнейшие шаги. У республиканца на столе различные сценарии, которые включают не только военные удары, но и кибератаки и усиление санкций.

Публично сам Трамп допускал как силовой ответ на разгон протестов, так и дипломатическое урегулирование. 12 января он объявил о введении 25-процентных пошлин против стран, которые сотрудничают с Ираном. О каких государствах речь, республиканец не пояснил. Bloomberg отмечает, что к основным торговым партнерам Исламской Республики относятся Индия, Турция и Китай.