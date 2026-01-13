 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На двух предприятиях в Таганроге ввели режим ЧС после атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: KambulovaSvetlana / Telegram
Фото: KambulovaSvetlana / Telegram

В Таганроге ввели режим ЧС на территории двух предприятий, домов и учебного учреждения после атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Власти провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и заслушали отчеты об остановке, сложившейся в результате падения БПЛА.

«Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09:00 в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения: два предприятия, два МКД (многоквартирных дома. — РБК), одно учебное заведение», — говорится в публикации.

Рабочая группа уже начала обход поврежденных домов для оценки масштаба ущерба, добавила Кабулова. Специалисты приступили к закрытию теплового контура. По ее словам, жильцам будет оказана помощь.

В Таганроге при атаке дронов получили повреждения промобъект и жилые дома
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь информировал, что промышленный объект, а также жилые дома, газовые системы и машины пострадали в результате атаки дронов на Таганрог в ночь на 13 января. Всего, по его словам, военные сбили семь дронов над Таганрогом и Красносулинским районом. 

Камбулова в рано утром предупредила о работе сил ПВО в Таганроге, а также сообщила, что 13 января во всех муниципальных образовательных учреждениях будет введен режим свободного посещения. Спустя полтора часа, в 8:36, она сообщила об отмене воздушной опасности в городе. 

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Таганрог режим ЧС атаки беспилотники Светлана Камбулова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Три причины провала изменений, которые упускают даже опытные руководители Образование, 12:43
Запуск новых жилых проектов в Москве упал до минимума за 10 лет Недвижимость, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
На двух предприятиях в Таганроге ввели режим ЧС после атаки дронов Политика, 12:30
Год достижений: СК10 подвела итоги 2025 года Компании, 12:30
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины Политика, 12:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Эти китайские кроссоверы спасли рынок в 2025 году. Цены и модели Авто, 12:22
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Названа дата релиза Hytale. Чем интересна эта игра Life, 12:11
Бывшему «биткоин-мэру» Нью-Йорка грозит обвинение в криптомошенничестве Крипто, 12:11
Мурашко после гибели младенцев направил в Кузбасс специалистов из Москвы Общество, 12:09
Азиатские акции обновили рекорды на фоне роста на рынке Японии Инвестиции, 12:07
Сергей Шишкарев вернулся в Россию после сообщений о расследовании в ОАЭ Бизнес, 12:07