На двух предприятиях в Таганроге ввели режим ЧС после атаки дронов

Фото: KambulovaSvetlana / Telegram

В Таганроге ввели режим ЧС на территории двух предприятий, домов и учебного учреждения после атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Власти провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и заслушали отчеты об остановке, сложившейся в результате падения БПЛА.

«Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09:00 в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения: два предприятия, два МКД (многоквартирных дома. — РБК), одно учебное заведение», — говорится в публикации.

Рабочая группа уже начала обход поврежденных домов для оценки масштаба ущерба, добавила Кабулова. Специалисты приступили к закрытию теплового контура. По ее словам, жильцам будет оказана помощь.

Ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь информировал, что промышленный объект, а также жилые дома, газовые системы и машины пострадали в результате атаки дронов на Таганрог в ночь на 13 января. Всего, по его словам, военные сбили семь дронов над Таганрогом и Красносулинским районом.

Камбулова в рано утром предупредила о работе сил ПВО в Таганроге, а также сообщила, что 13 января во всех муниципальных образовательных учреждениях будет введен режим свободного посещения. Спустя полтора часа, в 8:36, она сообщила об отмене воздушной опасности в городе.

