Жительницу Подмосковья будут судить в Крыму по делу о госизмене

Жительница Московской области предстанет перед судом в Крыму по обвинению в государственной измене, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, женщина, выступая против проведения военной операции, связалась с сотрудником украинской службы безопасности и выразила готовность помогать иностранной разведке в действиях против безопасности России.

Так, в феврале 2024 года по указанию своего куратора россиянка провела видеосъемку стоянки с бронетехникой ВС России и передала полученные материалы представителю иностранного государства — через социальную сеть.

Преступные действия были своевременно пресечены сотрудниками ФСБ. Уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма для дальнейшего рассмотрения.