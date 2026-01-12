Жительницу Подмосковья будут судить в Крыму по делу о госизмене
Жительница Московской области предстанет перед судом в Крыму по обвинению в государственной измене, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По версии следствия, женщина, выступая против проведения военной операции, связалась с сотрудником украинской службы безопасности и выразила готовность помогать иностранной разведке в действиях против безопасности России.
Так, в феврале 2024 года по указанию своего куратора россиянка провела видеосъемку стоянки с бронетехникой ВС России и передала полученные материалы представителю иностранного государства — через социальную сеть.
Преступные действия были своевременно пресечены сотрудниками ФСБ. Уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма для дальнейшего рассмотрения.
