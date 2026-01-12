 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Жительницу Подмосковья будут судить в Крыму по делу о госизмене

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Жительница Московской области предстанет перед судом в Крыму по обвинению в государственной измене, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, женщина, выступая против проведения военной операции, связалась с сотрудником украинской службы безопасности и выразила готовность помогать иностранной разведке в действиях против безопасности России.

Так, в феврале 2024 года по указанию своего куратора россиянка провела видеосъемку стоянки с бронетехникой ВС России и передала полученные материалы представителю иностранного государства — через социальную сеть.

Преступные действия были своевременно пресечены сотрудниками ФСБ. Уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма для дальнейшего рассмотрения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Крым госизмена Подмосковье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 18:08
«Автомобилист» прервал серию поражений в КХЛ Спорт, 19:47
В аэропорту Варшавы украинку с надписью «бомба» на лбу не пустили на рейс Общество, 19:45
Сын Кадырова назвал раздутым инцидент с потасовкой на турнире в Грозном Спорт, 19:41
Восемь россиян c освобожденного грузового судна покинули Финляндию Политика, 19:39
Торги по продаже аэропорта Домодедово назначили на 20 января Бизнес, 19:32
Трамп поздравил нового президента Meta с назначением на должность Технологии и медиа, 19:27
Приставы возбудили производство о выселении Долиной. Как развивалось дело Экономика, 19:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Капитализация Alphabet впервые в истории превысила $4 трлн Инвестиции, 19:08
Кипр исключил связь пропажи Баумгертнера с преследованием в Белоруссии Политика, 19:05
Эрмитаж опубликовал письма в защиту арестованного в Польше археолога Политика, 19:02
Стоимость активов фондов денежного рынка на Мосбирже превысила ₽1,5 трлн Инвестиции, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Шейнбаум исключила вторжение США в Мексику после разговора с Трампом Политика, 18:54
Норвегия выделит €340 млн на срочную поддержку энергетики Украины Политика, 18:53