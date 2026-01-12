Задержание подозреваемого в попытке подорвать мост в Пермском крае. Видео

Video

Федеральная служба безопасности показала видео задержания и обысков у подозреваемого в попытке подорвать железнодорожный мост в Пермском крае. На кадрах видно, как силовики заходят к подозреваемому и находят у него бутылки с различными веществами, а также мобильные телефоны с прикрепленными к ним проводами. ФСБ сообщила, что дома у подозреваемого нашли 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и веб-камеру.

Взрыв, как полагает ФСБ, подозреваемый собирался совершить на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. Задержанный — мужчина 1972 года рождения. Он «под воздействием телефонных мошенников перевел на «безопасные счета» денежные средства в размере 350 тысяч рублей», сообщили в ФСБ.