Бывший посол Китая назвал главного демона Европы

Европе угрожает не Россия, а «внутренние демоны», страны региона подходят к вопросу безопасности с устаревшим мировоззрением, уверен экс-посол Китая в США Цуй Тянькай

Цуй Тянькай (Фото: Du Xiaoyi / Xinhua / Global Look Press)

Угрозу безопасности Европе представляет не Россия, как считают представители стран региона, а его «внутренне демоны», заявил бывший посол Китая в США Цуй Тянькай (2013-2021).

«По крайней мере, значительная часть европейцев считает Россию своей самой большой угрозой безопасности. Я считаю это ошибочным суждением. Китай, безусловно, представляет собой еще меньшую [угрозу]», — сказал Цуй на международном форуме в Пекине 11 января (цитата по South China Morning Post).

По словам дипломата, настоящая угроза для европейцев кроется «в их сознании», они подходят к вопросу безопасности с мировоззрением, которое «устарело на столетия».

Цуй раскритиковал Великобританию, Францию и Германию, не называя эти страны напрямую, и упрекнул некоторых европейских членов НАТО в расширении своего влияния в Азии, в том числе за счет «неразумной» отправки кораблей в Южно-Китайское море и Тайваньский пролив. «Они должны осознать, что с конца Второй мировой войны эта их система альянсов… никогда не выигрывала в Азии», — добавил он. По мнению экс-посла, попытки НАТО могут ознаменовать «начало упадка» Европы.

На этом же форуме декан Института международных отношений Янь Сюэтун также выступил с критикой в адрес европейских стран, заявив, что те нее способны обеспечить безопасность «у себя дома». Он привел в пример продолжающиеся боевые действия на Украине и вооруженный конфликт в Косово 1998-1999 годов.

Власти России не раз подчеркивали, что страна не собирается воевать с Европой. В частности, президент Владимир Путин заявил об этом на прямой линии в декабре. По его мнению, западные правительства нагнетают ситуацию, чтобы представить Россию в образе врага и «прикрыть ошибки, которые системно совершались» в сфере экономики и социальной политики.