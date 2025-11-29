Зачем власти и ученые готовят курс «национальноцентричной» философии

Почему власти хотят встроить единый курс философии в систему формирования «осознанного патриотизма», кто его разрабатывает и как в этой работе участвуют Кремль, РПЦ и Александр Дугин — разбирался РБК

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Власти работают над созданием единого курса философии, который в будущем будут изучать все российские студенты независимо от специальности. Его апробация в пилотных вузах запланирована на следующий год.

РБК разбирался, как родилась идея единого курса философии, а также как идет его разработка.

Трудно любить то, что плохо знаешь

Формирование единого курса философии следует из плана Министерства образования и науки о социогуманитарном ядре, согласно которому студенты всех специальностей и всех вузов должны изучать определенный набор гуманитарных дисциплин, каждая из которых будет преподаваться в рамках единой концепции. На данный момент их перечень выглядит так: история, основы российской государственности, основы философии, говорил 24 ноября на пресс-конференции, посвященной социогуманитарному ядру, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Концепция преподавания истории уже есть, основы российской государственности преподаются во всех вузах с 2023 года. Задача этого курса — дать представление о России как об отдельной цивилизации со своими ценностями. В работе над ним, по словам собеседников РБК, принимал участие внутриполитический блок администрации президента. Его готовили оперативно, чтобы запустить до президентской кампании 2024 года.

По словам Могилевского, одна из целей социогуманитарного ядра — формирование «осознанного патриотизма»: «Очень трудно по-настоящему любить то, что плохо знаешь. Люди, наши студенты должны в результате освоения этих курсов лучше узнать Россию». Также он считает, что ядро поможет формированию критического мышления «в лучшем смысле этого слова», что позволит обучающимся получить «резистентность от разного рода фейков и попыток заморочить голову», которые исходят от «наших недоброжелателей».

По словам начальника отдела по методическому обеспечению проектов государственной политики РАНХиГС Даниила Аникина, предполагается, что обучение основам философии в рамках единой концепции начнется в некоторых вузах уже в 2026 году. Пока в их число вошли: Балтийский федеральный университет им. И. Канта, МИСИС, МАИ, Санкт-Петербургский горный университет, Томский государственный университет и Московский педагогический государственный университет. К моменту начала апробации должна быть готова единая концепция, а также преподавательский состав. Для этого педагоги должны пройти переобучение. Предполагается, что всего на предмет будет выделено 72 часа с расчетом, что раз в неделю должны проходить лекция и семинар. Обсуждения содержательных аспектов курса последние полтора года проходили на площадке проекта «ДНК Россия» (его курирует администрация президента), говорит Аникин.

Что представляет собой единая концепция

Философия преподается во всех вузах и на всех специальностях и сейчас. Однако этот процесс не регламентирован: нет ни единого содержания предмета, ни нормы о количестве часов, которые на него тратятся. Аникин объясняет это тем, что решение о повсеместном преподавании философии принималось в 1990-е. Она должна была заменить исторический и диалектический материализм, которые преподавались в Советском Союзе. «Тогда было общее представление, что философия должна дать свободу мышления. Однако четкой концепции, что именно должно быть в ее преподавании, сформировано не было», — заявил Аникин. На данный момент новая концепция преподавания еще не готова. Были попытки начать с написания единых учебников для разных специальностей, но сейчас кураторы проекта пришли к мнению, что для начала нужна общая рамка, над ней работают представители философских сообществ из разных вузов.

Составители концепции решили отойти от принципа, согласно которому философия преподается через изучение разного рода учений. Аникин говорит, что концепция будет включать три раздела: онтология, гносеология и этика. Онтология — это наука о бытии, и предполагается, что в этом разделе студенты получат представление о том, что такое мир и как человек к нему относится. Гносеология — это раздел философии, занимающийся познанием. В рамках этой дисциплины студенты должны будут изучить, как происходит познание мира, и понять, что мы можем о нем знать. Наконец, этика должна научить студентов тому, как человек относится к другим и к своим действиям. Именно в этой части речь может идти в том числе о ценностях.

Баланс свободы и долга

РБК поговорил со специалистами по философии, участвующими в разработке единой концепции ее преподавания. В МГУ ею занимаются декан философского факультета Алексей Козырев и заведующий кафедрой философии и методологии науки Тарас Вархотов. В разговоре с РБК последний поясняет, что одна из ключевых функций философии — мировоззренческая. Фактически именно она формирует цельное представление человека о мире, а также как «родина всех наук» создает единый язык для представителей всех дисциплин. Исходя из этого, он считает, что каждая из трех частей курса должна нести определенный смысл, который и будет формировать будущее мировоззрение обучающихся.

В контексте онтологии должен быть реализм — «человек, познакомившийся с философским знанием, должен понимать, что, несмотря на сложности теоретического обоснования существования реальности, быть реалистом прагматически и методологически выгодно», — поясняет Вархотов. По его словам, последовательно сомневающийся в существовании реальности человек не сможет добраться до работы, потому что непонятно, как дождаться автобуса и не промахнуться мимо двери, если не уверен, что они существуют. А вот в теории познания уже может идти тезис об ограниченной рациональности — о том, что есть вещи, которые рациональное познание не охватывает.

И отсюда идет переход к этике. В ней в качестве одного из центральных тезисов Вархотов выделяет необходимость баланса между свободой и ответственностью: «Тут важно сформулировать некий тезис о том, что праведная жизнь предполагает сложный, но важный баланс свободы и долга. Мы слишком полюбили свободу и забыли, что за то, что она есть у одного, как правило, платит другой. И ее надо балансировать ответственностью и чувством долга».

Вархотов говорит, что нет задачи, чтобы концепция стала догмой, но в рамках ознакомительного курса нельзя не давать ответы на вопросы. «Чисто дидактически некоторые ответы должны быть даны. Пусть и не безупречные. Ну и есть некоторый прагматичный компонент, связанный с тем, что задача системы образования — в том числе сделать так, чтобы люди жили в одном мире и желательно эффективно. И вот с этой точки зрения очевидно, что реализм, ограниченный рационализм и этика долга — это вещи, которые помогают людям жить вместе», — считает разработчик концепции.

«В каком-то смысле мы обречены на это»

Все собеседники РБК в философском сообществе указали, что новый курс так или иначе должен уделить особое внимание русской философской мысли и фактически вплести ее в мировой контекст. Вархотов считает, что для каждого раздела есть представители отечественной философской мысли, вклад которых надо отметить. Для онтологии это Владимир Соловьев и Николай Лосский. Для гносеологии — Лев Шестов с исследованием гносеологической рациональности. Туда же, по его мнению, могут войти психологи с деятельностным подходом. В этике можно говорить в том числе о Николае Бердяеве, Семене Франке и том же Владимире Соловьеве. При этом Вархотов считает, что если говорить об Иване Ильине, то его лучше выносить в отдельный курс, потому что важно рассматривать эволюцию его мировоззрения.

«Мы как раз культура индивидуалистичная. А вот Запад — как раз коллективистская. Правда, немного не в том смысле, который обычно в эти слова вкладывают», — говорит Вархотов, объясняя, что классическое противопоставление этих понятий идет от того, что Европа живет на достаточно сжатом пространстве, и поэтому свобода там трактуется как ограничение.

Декан философского факультета МГУ Алексей Козырев также считает, что курс не должен быть построен как исторический обзор, а должен сосредоточиться на ключевых философских проблемах и понятиях. Всего он их выделяет 16. Задача — разъяснить их студенту простым языком. В пример он приводит понятие бытия. По его словам, если среднестатистический студент прочитает это определение в Новой философской энциклопедии, то у него просто «закружится голова», когда узнает, что в какой-то момент это понятие превращается в некую субъектно-центричную категорию, а потом снова идет парадигма философского реализма. Поэтому одна из задач курса — адаптация этих понятий, как это делается в текстах для популяризации науки.

По словам Козырева, задачи свести курс к русской философии нет, но преподавание философии во многом «обречено» на национальноцентричность. «Эта оптика сквозь наш русский язык — это то, что нам дано. И в каком-то смысле мы обречены на это, поскольку преподавать философию мы будем на русском языке», — говорит Козырев. Из этого, по его словам, и исходит то, что объясняемые в курсе понятия будут трактоваться и через русских мыслителей. Он, например, приводит видение Бахтиным того же понятия «бытие». «Он говорил, что каждый из нас является участником события бытия. То есть это событие бытия есть поступок. То есть человек событийствует — это поступающий человек. А поступающий человек — это ответственный человек, который в определенном смысле отвечает за мир, как он ему дан — в опыте, в сознании, в деятельности, в практической реальности», — говорит Козырев. Кроме того, он упоминает и понятие «сознание». «Я думаю, что многие лекторы будут обращаться к тому, что писал о сознании, допустим, князь Сергей Трубецкой или Густав Шпет в его статье «Сознание и его собственник», или как спорили о субстанциальности души Владимир Соловьев и Лев Лопатин», — рассуждает декан философского факультета.

При этом, по словам Козырева, речи о том, чтобы как-то обходить вниманием западную традицию философии, нет: «Вот поэтому, конечно, там будут мировые вершины философии, причем и вершины XX века. Не только постмодерн. Это и Мартин Хайдеггер, и Людвиг Витгенштейн, и Жан-Поль Сартр. Конечно, будет и Жиль Делез». Другой вопрос, что, так как курс общий, задача — не подробно рассказать о системах каждого, а дать представление обо всех этих фамилиях, заключает философ.

Раньше «слишком увлекались Деррида»

Впрочем, некоторые участники работы над концепцией высказывают и более радикальные позиции. Когда философия преподавалась в 90-е годы, российская мысль воспринималась как нечто второстепенное, считает проректор Тюменского государственного университета Игорь Чубаров, также работающий над концепцией и одним из вариантов учебного пособия. «Как раз когда я учился, советский проект фактически был отброшен. Всем хотелось попробовать западных товаров. И их философия фактически тоже вторглась в наш интеллектуальный рынок. Можно сказать, что произошел конфликт ценностей западной культуры с российской цивилизацией. Мы хотим на уровне наших учебных пособий этот момент скорректировать. Не отбросить западное, мы тоже принадлежим западной традиции, но не быть ее сателлитами», — говорит он. И, на его взгляд, важная задача и концепции, и пособий — сопроводить каждый раздел вкладом русской мысли.

По его словам, долгое время русская философия фактически сводилась только к русской религиозной мысли — Владимиру Соловьеву, Николаю Лосскому, Густаву Шпету, Льву Шестову. В итоге о ней было представление как о неком «подвале со странными мудрецами». Даже перечисленные философы фактически рассматривались отдельно, вне контекста мировой мысли. А например, Лев Толстой и Федор Достоевский вообще считались скорее писателями, не имеющими отношения к философии, говорит Чубаров. Также он считает, что мировая философия фактически пренебрегала наследием советских мыслителей, которые часто позиционировались как представители других специальностей, но, по мнению работающих над концепцией, на самом деле внесли в нее вклад. Русская философская мысль в 90-е в целом выглядела таким «пароходом», не имеющим связей с советским прошлым, считает Чубаров («философский пароход» — собирательный термин для процедуры высылки из СССР представителей интеллигенции, в том числе философов, в 1922 году).

«Сейчас идет переосмысление. Мы относимся сегодня к русской философии, к русской идее как к парадигме, как к концепту философии, который является этапом развития мировой философии», — говорит Чубаров.

Из советских концепций, которые надо выдвинуть вперед, он называет деятельностный подход. Его сформулировали Лев Выготский и Алексей Леонтьев. Он заключается в том, что психику человека во многом формирует деятельность. Также Чубаров считает, что нужно отразить вклад в философию культурологов Юрия Лотмана и Михаила Бахтина, психологов Александра Богданова, Сергея Рубинштейна, осмыслявших педагогику и управление Владимира Зинченко, Василия Давыдова.

«Мы в какой-то момент слишком сильно увлеклись Делезом, Деррида, Латуром. Но у нас в нашей традиции есть равновесные им величины. Крутые феноменологи и методологи науки. И мы их в каждый раздел нашего учебного пособия включаем как внесших вклад от русской культуры в мировую философию», — поясняет Чубаров. Впрочем, он оговаривается, что, разумеется, речи о том, что западной философии должно уделяться как можно меньше места, нет, и авторы подходят к задачам «без фанатизма». На учениях, которые стали классикой, по словам Чубарова, акцент, конечно, будет делаться. Среди таких он упоминает Иммануила Канта, а также тех, кто сам критиковал западные политические системы. Среди них — Мартин Хайдеггер, Вальтер Беньямин. «Мы не отбрасываем в нашей работе классику мировой философской мысли, но делаем там серьезную рефлексивную работу, чтобы все-таки на нашу молодежь не влияли вот эти соблазнительные идеи, скажем, индивидуализма, удовлетворения своих только личных желаний», — заявил Чубаров РБК.

«Строгий методологический каркас» против «времени парадоксов»

Декан факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Феликс Ажимов убежден, что развитая философская традиция — неотъемлемый атрибут конкурентоспособной культуры. «Именно развитая философская традиция служит тем интеллектуальным фундаментом, на котором вырастает и культурное своеобразие, и экономическая состоятельность государства в глобальной конкуренции», — отмечает он.

С точки зрения Ажимова, поддержка философии должна быть осознанной частью государственной культурной и образовательной политики. Обращаясь к историческому опыту, он упоминает советские курсы философии. По его словам, хотя их содержание было излишне догматизированным, они предлагали студентам строгий методологический каркас, ценность которого признается многими и сегодня.1990-е же годы, по его оценке, стали временем парадоксов: с одной стороны, открылся доступ к мировому наследию, но с другой — исчезла общая методологическая основа, что создало ощущение растерянности.

«Для того чтобы этот потенциал был реализован, ключевое значение приобретает глубокое освоение отечественной философской традиции. Она, безусловно, должна стать смысловым стержнем курса, не подменяя собой, однако, изучение мировой философской мысли», — уверен Ажимов.

Ажимов подчеркивает синтетическую природу русской философии: восприняв импульсы западноевропейской мысли, она укоренена в почве византийского наследия и традиций греческой патристики, что и сообщает ей уникальность. Именно в ее лоне, отмечает Ажимов, родились самобытные концепты, такие как «всеединство», «соборность» и «софийность», а также был разработан цивилизационный подход к осмыслению истории. «Особый интерес к философии истории, поиск в ней смысла и закономерностей — это, пожалуй, одна из визитных карточек русской мысли», — считает Ажимов.

Указ № 809 c точки зрения философии

В разговоре с РБК все участники работы над курсом по философии так или иначе упоминали президентский указ № 809 об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Чубаров рассказал, что он в своей группе работал над концепцией, которая «разъясняла, систематизировала и углубляла набор традиционных российских ценностей с точки зрения философии». По его мнению, «ценностный компонент» является неотъемлемой составляющей новой модели философского образования. Философ говорит также о роли «особой российской морали», и понятиях правды, совести, добра, «свободы-для», «всечеловека» (Достоевский) и других.

Козырев говорит, что понятие ценности — само по себе одно из ключевых для философии, в том числе для раздела этики. Например, тут важно провести связь с понятием добродетели. Он считает, что философия может дать методологию для разговора о ценностях.

Как поясняет Вархотов, по сути, в их работе у государства есть один посыл. «У государства есть объективный интерес, чтобы его граждане говорили на одном языке, сходным образом думали и понимали друг друга. За это и отвечают гуманитарные дисциплины. В том числе и философия», — заключает он.

Позиции РПЦ и Александра Дугина

Как говорит источник РБК, близкий к администрации президента, ведомство следит за работой по созданию единого курса философии. Сейчас все находится на этапе, когда в администрации рассматривают предложения от сообщества. При этом, по его словам, ряд сотрудников ведомства хотели бы более простого и понятного подхода, и для них как раз ключевая функция — воспитательная. Если сообщество не придет к единой и понятной концепции, то она может быть рождена сверху, считает собеседник РБК.

К работе над социогуманитарным ядром проявил интерес митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов). По словам Могилевского, последнее обсуждение этой темы с митрополитом Тихоном происходило в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Там было определено, что в ядро войдут как минимум три дисциплины.



«Было важно мнение митрополита Тихона по вопросу приоритета духовных ценностей над материальными, который зафиксирован в указе № 809. Но здесь нужно соблюсти баланс, чтобы не упустить важность материальной стороны этой формулы как качества жизни и удовлетворения элементарных человеческих потребностей, но при этом все-таки зафиксировать приоритет духовности», -- рассказывает о встрече Чубаров. По его словам, Тихону понравилась идея России как предмета философской рефлексии и акцент на русской религиозной мысли в новой концепции преподавания философии.

Митрополит Тихон в ответ на вопрос РБК о социогуманитарном ядре и единой концепции преподавания философии ограничился комментарием: «Эти вопросы точно не входят в сферу моей компетенции. Об этом должны говорить профессиональные педагоги высшей школы».

Собеседники РБК упоминают, что есть и еще один вариант концепции единого преподавания философии от философа Александра Дугина, который акцент в своих концепциях делает в том числе на критике западных мыслителей. Свою дисциплину он называет «вестернологией».

РБК направил запрос в Высшую политическую школу имени Ивана Ильина РГГУ, которую возглавляет Дугин.