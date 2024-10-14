Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Выбор лауреатов объяснили тем, что их работы помогают понять важность общественных институтов для благосостояния каждой страны и то, почему страны, где закон и такие институты слабы, не меняются к лучшему

Генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Ханс Эллегрен объявляет о присуждении Нобелевской премии по экономике Дэрону Асемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону (Фото: Christine Olsson / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нобелевской премией по экономике наградили трех ученых из США — Дэрона Асемоглу, Саймона Джонсона и Джеймса Робинсона за изучение различий в благосостоянии разных стран. Премия в размере 11 млн шведских крон ($1,06 млн) будет разделена между тремя учеными поровну.

В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что работы новоиспеченных нобелиатов помогают понять важность общественных институтов для благосостояния каждой страны: «Страны, в которых закон слаб, а общественные институты эксплуатируют население, не генерируют экономического роста или изменений к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять почему».

Отмечается, в частности, что укрепление в стране экстрактивных институтов, то есть таких, которые исключают большую часть общества из процесса принятия политических решений и решений о распределения доходов, могут обеспечить власть имущим краткосрочные выгоды. Однако долгосрочные выгоды для всех граждан могут обеспечить только институты инклюзивные, то есть направленные на включение максимально широких слоев общества в экономическую и политическую жизнь.

«Сокращение огромных различий в уровне дохода между странами является одной из величайших проблем нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели», — пояснил председатель Комитета премии по экономическим наукам Якоб Свенссон.

Награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, на самом деле прямого отношения к Альфреду Нобелю не имеет. В отличие от всех остальных номинаций она не была создана по завещанию шведского мецената, но учреждена Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия и официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Выплачивается премия за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук. Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий (в 2024 году он составляет 11 млн шведских крон), и награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам. Нобелевская премия по экономике — единственная из Нобелевских премий, вручавшаяся ежегодно, без пропусков. В 1969–2024 годах премия была присуждена уже 56 раз. Среди лауреатов Нобелевской премии по экономике больше всего граждан США и лишь один представитель СССР (Леонид Канторович, 1975 год).

В 2023 году лауреатом Нобелевской премии по экономике стала профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин, показавшая в своих работах, как менялись на протяжении веков различия в оплате труда мужчин и женщин и уровень их занятости и причины того, что мужчины в среднем по-прежнему зарабатывают больше.