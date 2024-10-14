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Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Нобелевская премия по экономике досталась трем ученым из США
Выбор лауреатов объяснили тем, что их работы помогают понять важность общественных институтов для благосостояния каждой страны и то, почему страны, где закон и такие институты слабы, не меняются к лучшему
Генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Ханс Эллегрен&nbsp;объявляет о присуждении Нобелевской премии&nbsp;по экономике&nbsp;Дэрону&nbsp;Асемоглу, Саймону&nbsp;Джонсону&nbsp;и Джеймсу&nbsp;Робинсону
Генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Ханс Эллегрен объявляет о присуждении Нобелевской премии по экономике Дэрону Асемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону (Фото: Christine Olsson / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нобелевской премией по экономике наградили трех ученых из США — Дэрона Асемоглу, Саймона Джонсона и Джеймса Робинсона за изучение различий в благосостоянии разных стран. Премия в размере 11 млн шведских крон ($1,06 млн) будет разделена между тремя учеными поровну.

В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что работы новоиспеченных нобелиатов помогают понять важность общественных институтов для благосостояния каждой страны: «Страны, в которых закон слаб, а общественные институты эксплуатируют население, не генерируют экономического роста или изменений к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять почему».

Отмечается, в частности, что укрепление в стране экстрактивных институтов, то есть таких, которые исключают большую часть общества из процесса принятия политических решений и решений о распределения доходов, могут обеспечить власть имущим краткосрочные выгоды. Однако долгосрочные выгоды для всех граждан могут обеспечить только институты инклюзивные, то есть направленные на включение максимально широких слоев общества в экономическую и политическую жизнь.

«Сокращение огромных различий в уровне дохода между странами является одной из величайших проблем нашего времени. Лауреаты продемонстрировали важность общественных институтов для достижения этой цели», — пояснил председатель Комитета премии по экономическим наукам Якоб Свенссон.

Награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, на самом деле прямого отношения к Альфреду Нобелю не имеет. В отличие от всех остальных номинаций она не была создана по завещанию шведского мецената, но учреждена Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия и официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Выплачивается премия за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук. Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий (в 2024 году он составляет 11 млн шведских крон), и награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам.

Нобелевская премия по экономике — единственная из Нобелевских премий, вручавшаяся ежегодно, без пропусков. В 1969–2024 годах премия была присуждена уже 56 раз.

Среди лауреатов Нобелевской премии по экономике больше всего граждан США и лишь один представитель СССР (Леонид Канторович, 1975 год).

В 2023 году лауреатом Нобелевской премии по экономике стала профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин, показавшая в своих работах, как менялись на протяжении веков различия в оплате труда мужчин и женщин и уровень их занятости и причины того, что мужчины в среднем по-прежнему зарабатывают больше.

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