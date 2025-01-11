Победивший бойца ВСУ назвал неожиданным быстрое присвоение Героя России

Андрей Григорьев (Фото: aisen_nikolaev / Telegram)

Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев, который победил военного ВСУ в рукопашном бою и получил звание Героя России, заявил, что удивился такому быстрому принятию решения о награде.

«Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения», — заявил он в интервью телеканалу RT. Он узнал о решении из теленовостей, которые включил после звонка брата.

Ранее в соцсетях появилось видео с камеры украинского военного, сделанное в селе Трудовое в ДНР. На кадрах видно, что Григорьев одержал победу над украинским солдатом, а также слышна просьба соперника оставить его и «дать уйти спокойно». Ефрейтор так и сделал.

Путин присвоил ему звание ранее 11 января «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». А глава Якутии Айсен Николаев подарил военному нож. Глава региона рассказал, что Григорьев был в тылу украинских сил еще несколько дней после боя, там он уничтожил бронетехнику и взорвал склад боеприпасов.