Победивший бойца ВСУ назвал неожиданным быстрое присвоение Героя России
Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев, который победил военного ВСУ в рукопашном бою и получил звание Героя России, заявил, что удивился такому быстрому принятию решения о награде.
«Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения», — заявил он в интервью телеканалу RT. Он узнал о решении из теленовостей, которые включил после звонка брата.
Ранее в соцсетях появилось видео с камеры украинского военного, сделанное в селе Трудовое в ДНР. На кадрах видно, что Григорьев одержал победу над украинским солдатом, а также слышна просьба соперника оставить его и «дать уйти спокойно». Ефрейтор так и сделал.
Путин присвоил ему звание ранее 11 января «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». А глава Якутии Айсен Николаев подарил военному нож. Глава региона рассказал, что Григорьев был в тылу украинских сил еще несколько дней после боя, там он уничтожил бронетехнику и взорвал склад боеприпасов.
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