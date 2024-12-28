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Военная операция на Украине ,  
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Мерц заявил о необходимости согласовать с Москвой миротворцев на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
В начале декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие войска могут быть задействованы для обеспечения мира после прекращения огня между Украиной и Россией
Фото: Michele Tantussi / Getty Images
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Германия должна участвовать в миротворческой миссии на Украине согласно нормам международного права и, по возможности, на основе консенсуса с Россией. Об этом заявил кандидат в канцлеры страны, лидер «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц, передает Die Zeit.

По его словам, если Украина нуждается в гарантиях для обеспечения безопасности после заключения мира, то это можно обсуждать только при наличии безупречного международно-правового мандата на это, которого на данный момент политик не видит.

«Я бы хотел, чтобы такой мандат существовал на основе консенсуса с Россией, а не на основе конфликта», — добавил он.

На вопрос журналистов о гарантиях безопасности Украине Мерц ответил, что момент прекращения огня еще слишком далек. Лидер ХДС также отметил, что «гибридная война Москвы» должна прекратиться, а мир следует заключить с Украиной, а не против Украины.

Бербок не исключила отправку немецких военных на Украину
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25 ноября Le Monde сообщила о начале секретных переговоров насчет отправки войск на Украину. По данным издания, в них принимают участие Великобритания и Франция, а поводом стала перспектива возможного отказа США от поддержки Киева после вступления в должность президента Дональда Трампа.

В начале декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие войска могут быть задействованы для обеспечения мира после прекращения огня между Украиной и Россией. По ее словам, гарантиями безопасности, предложенными Украине, помимо членства в НАТО, может быть международное присутствие для обеспечения режима прекращения огня.

Москва осуждает помощь Запада Киеву, считая, что она лишь затянет сроки конфликта, но не изменит его исход.

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Мелиса Савина
Фридрих Мерц Военная операция на Украине
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