Мерц заявил о необходимости согласовать с Москвой миротворцев на Украине
Германия должна участвовать в миротворческой миссии на Украине согласно нормам международного права и, по возможности, на основе консенсуса с Россией. Об этом заявил кандидат в канцлеры страны, лидер «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц, передает Die Zeit.
По его словам, если Украина нуждается в гарантиях для обеспечения безопасности после заключения мира, то это можно обсуждать только при наличии безупречного международно-правового мандата на это, которого на данный момент политик не видит.
«Я бы хотел, чтобы такой мандат существовал на основе консенсуса с Россией, а не на основе конфликта», — добавил он.
На вопрос журналистов о гарантиях безопасности Украине Мерц ответил, что момент прекращения огня еще слишком далек. Лидер ХДС также отметил, что «гибридная война Москвы» должна прекратиться, а мир следует заключить с Украиной, а не против Украины.
25 ноября Le Monde сообщила о начале секретных переговоров насчет отправки войск на Украину. По данным издания, в них принимают участие Великобритания и Франция, а поводом стала перспектива возможного отказа США от поддержки Киева после вступления в должность президента Дональда Трампа.
В начале декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие войска могут быть задействованы для обеспечения мира после прекращения огня между Украиной и Россией. По ее словам, гарантиями безопасности, предложенными Украине, помимо членства в НАТО, может быть международное присутствие для обеспечения режима прекращения огня.
Москва осуждает помощь Запада Киеву, считая, что она лишь затянет сроки конфликта, но не изменит его исход.
Читайте РБК в Telegram.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов