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Политика ,  
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На границе России и Белоруссии ввели ограничения для грузовиков

На границе России и Белоруссии ввели ограничения для грузовиков из третьих стран
Фото: Владимир Горовых / РИА Новости
Фото: Владимир Горовых / РИА Новости

На границе между Россией и Белоруссией для фур из трех стран ЕАЭС — Армении, Казахстана и Кыргызстана, — оставили открытым только участок «Езерище-Лобок». Об этом сообщил белорусский Государственный таможенный комитет

Ограничение введено с 18:00 12 января.

Погранпункт на участке «Езерище-Лобок» расположен на севере Белоруссии, примерно в 60 км от российских Великих Лук.

С ноября на границе Белоруссии и России фиксируются скопления фур из Казахстана. Глава Минторга Казахстана Арман Шаккалиев заявлял, что с 8 января фиксируется проблема с задержкой казахстанских грузовиков на белорусской границе. «В настоящее время мы обсуждаем это с нашими коллегами из России и Беларуси. Этот вопрос мы официально направим в комиссию, мы ждем от них ответа. Я считаю, что это воспрепятствование [перевозке]. Говорится, что это технический барьер, но это барьер. Этого не должно быть», — говорил министр.

Материал дополняется.

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